Simone Biles rejoint l’autographe de Tom Brady, publiant la collection NFT – WWD

Simone Biles sortira sa première collection de NFT.

La gymnaste a rejoint le conseil consultatif d’Autograph, une société cofondée par le joueur de la NFL Tom Brady qui offre une nouvelle façon de connecter les fans avec les joueurs et de créer des expériences mémorables.

La collection Simone Biles sera disponible en exclusivité sur le site Web d’Autograph et sera en vente en ligne sur DraftKings Marketplace à partir du 31 août.

Le conseil consultatif d’Autograph comprend plusieurs autres grands de tous les temps, dont le golfeur Tiger Woods, la joueuse de tennis Naomi Osaka, la légende du skateboard Tony Hawk, l’ancien joueur de baseball Derek Jeter et l’ancien joueur de hockey sur glace Wayne Gretzky.

“Notre conseil consultatif abrite déjà certains des athlètes les plus emblématiques de tous les temps, et nous sommes ravis d’annoncer que l’une des plus grandes de tous les temps, Simone Biles, rejoint l’équipe d’Autograph en tant que leader et partenaire de contenu”, a déclaré Dillon. Rosenblatt, PDG et cofondateur d’Autograph, a déclaré dans un communiqué. “La collection numérique de Simone est la première étape d’une série plus vaste conçue pour amener son public dans la nouvelle ère de la collection.”

Les premières éditions de la collection Simone Biles sortiront tout au long de la journée à partir de 15 heures le 31 août, et ses éditions signature devraient sortir le 2 septembre également à partir de 15 heures. L’édition signature contiendra des signatures numériques authentiques de Biles elle-même.

Un regard sur l’un des NFT de la collection de Simone Biles avec Autograph. Avec l’aimable autorisation d’un autographe

“Alors que je regarde vers l’avenir dans ma carrière, je veux diversifier mes compétences créatives et explorer de nouvelles façons et plateformes pour atteindre les fans à travers la collection et l’art numérique”, a déclaré Biles dans un communiqué. « Je suis ravi de travailler avec Autograph et de donner mon point de vue au sein du conseil consultatif. Je suis honoré de rejoindre un groupe de légendes et de grands sportifs très accomplis dans tous les sports pour collaborer avec Autograph et aider à diriger la prochaine génération de collecte numérique pour nos fans. »

La collection Simone Biles NFT d’Autograph est créée en collaboration avec Religion of Sports, qui est à l’origine de la série Facebook Watch “Simone vs. Herself”. La série explore un regard en profondeur sur sa vie, sa formation et les défis auxquels elle est confrontée. “Simone contre elle-même” se poursuivra dans les semaines à venir et comprendra des images de sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo.

Aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui se sont terminés plus tôt ce mois-ci, Biles s’est retirée de plusieurs épreuves de gymnastique artistique féminine pour des raisons de santé mentale. Ceux-ci comprenaient le saut de cheval, les exercices au sol, le concours général individuel et la finale par équipe, pour lesquels elle a tous reçu des médailles d’or lors des derniers Jeux olympiques.

Les médaillées à la poutre féminine de gauche, la médaillée d’argent Xijing Tang (Chine), la médaillée d’or Chenchen Guan (Chine) et la médaillée de bronze Simone Biles (États-Unis) lors des Jeux Olympiques d’été de Tokyo 2020 au Centre de gymnastique Ariake. (Crédit Image : © David McIntyre/Zuma sur le fil de presse) AP

Biles a expliqué plus tard qu’elle avait affaire à “les twisties”, un type de désorientation mentale qu’un gymnaste peut ressentir au cours de ses séquences. Elle a expliqué sur Instagram que ce n’était “pas d’avoir l’esprit et le corps synchronisés”. Elle a partagé qu’elle avait du mal à se débarrasser des twisties et qu’elle “ne peut littéralement pas distinguer le haut du bas”.

Biles a décidé de participer à la finale de la poutre, l’une des dernières épreuves de gymnastique artistique féminine et a reçu un solide score de 14.000 pour remporter la médaille de bronze. Elle a également remporté la médaille de bronze lors de la finale à la poutre à Rio de Janeiro en 2016.

“Je ne m’attendais pas à repartir avec la médaille”, a déclaré Biles après l’événement, selon le New York Times. « J’allais juste faire ça pour moi. Avoir une opportunité de plus d’être aux Jeux olympiques signifiait le monde pour moi. »

En remportant sa septième médaille olympique, Biles est maintenant à égalité avec Shannon Miller pour le plus grand nombre d’athlètes en gymnastique pour l’équipe américaine.

LIRE LA SUITE ICI :

Simone Biles remporte le bronze à la poutre aux Jeux olympiques de Tokyo

Simone Biles incertaine de son retour aux Jeux olympiques après son retrait de l’épreuve de gymnastique par équipe

Retour sur les offres mode de Simone Biles