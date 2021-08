Simone Biles remercie les fans de lui avoir fait voir qu’elle est plus qu’une médaille

Simone Biles donne la priorité à l’esprit plutôt qu’au sport à Tokyo 2:54

. – Simone Biles, la gimnasta estadounidense que se retiró de las pruebas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para dar prioridad a su salud mental, agradeció a los aficionados su “amor y apoyo” en medio de una avalancha de elogios y buenos deseos de personas de tout le monde.

Le joueur de 24 ans, l’un des plus grands gymnastes de tous les temps, s’est retiré du concours général individuel de jeudi, mercredi. Plus tôt dans la semaine, il s’était retiré d’une compétition par équipes dramatique plus tôt dans la semaine. Biles a affirmé qu’il s’agissait de problèmes de santé mentale et de la nécessité de protéger “son corps et son esprit”.

Dans un tweet publié mercredi, Biles a fait référence au soutien qu’il a reçu des fans depuis lors et a déclaré que cela lui avait montré qu’il était “plus” que ses exploits sportifs.

“L’effusion d’amour et de soutien que j’ai reçu m’a fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique, quelque chose en quoi je n’avais jamais vraiment cru”, a déclaré Biles.

L’instance dirigeante de US Gymnastics (USA Gymnastics) a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle soutenait sa décision “de tout cœur” et a applaudi son “courage”. « Son courage montre, une fois de plus, pourquoi il est un modèle pour tant de personnes », a-t-il déclaré.

Le départ surprise de Biles

Biles, qui avait été l’une des favorites pour remporter l’or en finale, a remporté toutes les compétitions individuelles auxquelles elle a participé depuis 2013 et a remporté quatre médailles d’or aux Jeux olympiques de Rio 2016.

Mais mardi, alors qu’il tentait un saut avancé qui implique un saut de revers avec deux tours et demi dans les airs avant d’atterrir, Biles a hésité et a quitté le terrain de jeu au bord des larmes.

Stigmatisation des soins de santé mentale 5:39

Plus tôt dans la semaine, il a écrit sur Instagram qu’il ressentait « le poids du monde sur [sus] épaules parfois.”

“Je sais que je dissimule et donne l’impression que la pression ne m’affecte pas, mais bon sang, c’est parfois difficile hahaha!”, A-t-il écrit dans le post.

Son honnêteté à propos de la pression de la compétition et de la santé mentale a été soutenue par d’autres athlètes, ainsi que par des sponsors tels que Visa, American Airlines et Uber Eats.

Le soutien d’un ex-compagne de Simone Biles

Le triple médaillé d’or olympique et ancien coéquipier Aly Raisman est l’une des personnes qui ont exprimé leur soutien à Biles.

Raisman a critiqué USA Gymnastics et le Comité olympique des États-Unis pour leur manque de leadership dans le soutien aux athlètes. Il a déclaré que les athlètes étaient “des gens à la fin de la journée”.

“USA Gymnastics a été un désastre absolu pendant des années et malheureusement, cela n’a pas suffisamment changé pour que nous croyions en un avenir plus sûr. Mais je pense que cela montre vraiment le manque de leadership. [de] USA Gymnastics et le Comité olympique des États-Unis », a-t-il déclaré mardi à Jake Tapper de CNN.

“Est-ce que Simone a le soutien dont elle a besoin ?”, a poursuivi Raisman. « Les autres athlètes ont-ils le soutien dont ils ont besoin ? »

Elle a ajouté: “C’est une pression énorme … Je suis complètement dévastée et je la soutiens beaucoup.”

Paula Radcliffe, l’ancienne coureuse de l’équipe de Grande-Bretagne qui a été qualifiée d'”abandon” lorsqu’elle a été forcée de se retirer du marathon olympique d’Athènes en 2004 quelques kilomètres avant la ligne d’arrivée en raison d’une blessure, a parlé de sa propre expérience dans une interview avec CNN ce mercredi.

“Aucun de nous n’a arrêté. Nos corps n’étaient tout simplement pas capables de le faire”, a déclaré Radcliffe.

“Très peu de gens comprennent vraiment la relation entre votre esprit et votre corps … en particulier dans quelque chose qui est vraiment exigeant physiquement, ou mentalement, ou les deux … vous devez vraiment savoir quand pousser et quand écouter votre corps. , et c’est ce qui a fait d’elle la grande championne qu’elle est”, a-t-il ajouté.

“Je dirais qu’il est encore plus fort mentalement pour pouvoir prendre cette décision maintenant”, a déclaré Radcliffe à propos de Simone Biles.

Un journaliste de CNN envoie un message dur aux critiques de Biles 5:13

Le parcours de Naomi Osaka

Les stars du sport sont de plus en plus ouvertes sur les pressions auxquelles elles sont confrontées.

En mai, Naomi Osaka, quadruple championne de tennis, s’est retirée de Roland-Garros pour des raisons de santé mentale.

La jeune femme de 23 ans a révélé qu’elle souffrait d’anxiété et de dépression.

“La vérité est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et il m’a été très difficile de gérer cela”, a-t-il déclaré dans un communiqué à l’époque.

“Tous ceux qui me connaissent savent que je suis introverti, et tous ceux qui m’ont vu lors de tournois remarqueront que je porte souvent des écouteurs car cela aide à engourdir mon anxiété sociale”, a-t-il ajouté.

– Ivana Kottasová de CNN, Josiah Ryan, Ben Church, Jill Martin et Chauncey Alcorn ont contribué à ce rapport.