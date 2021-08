Simone Biles remporte le bronze à la poutre lors de son retour aux Jeux olympiques de Tokyo

Simone Biles a participé à sa première et unique épreuve aux Jeux olympiques de Tokyo mardi, qui a également marqué le dernier jour des finales des épreuves de gymnastique. La joueuse de 24 ans a fait son retour aux jeux après s’être retirée la semaine dernière pour des raisons de santé mentale en remportant une médaille de bronze à la poutre avec une solide performance et un score de 14.000.

Biles a également remporté une médaille de bronze à la poutre aux Jeux de Rio 2016. Avec son dernier ajout à sa collection de matériel olympique, elle lie Shannon Miller à l’olympienne la plus décorée de l’histoire de la gymnastique américaine. Alors que chaque gymnaste a sept médailles à son actif, Biles a quatre médailles d’or et Miller en a deux.

Le 🐐 l’a fait. @Simone_Biles revient pour remporter le bronze à la poutre. #TokyoOlympics pic.twitter.com/oFe4MH3cMl – Équipe des États-Unis (@TeamUSA) 3 août 2021

Biles s’est retirée de plusieurs événements aux Jeux olympiques en raison de ses “twisties”. Cela a commencé avec les finales par équipe la semaine dernière, puis s’est retiré de l’épreuve individuelle du concours complet, suivie de plusieurs épreuves individuelles. Vendredi, Biles est allée sur son histoire Instagram et a déclaré qu’elle vivait quelque chose où les gymnastes ont l’impression de se perdre dans les airs et a déclaré que son “esprit et son corps ne sont tout simplement pas synchronisés”.

“Chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation de stress élevé, vous paniquez un peu”, a déclaré Biles après s’être retiré de la finale par équipe la semaine dernière. “Je dois me concentrer sur ma santé mentale et ne pas mettre ma santé et mon bien-être en danger. C’est vraiment nul quand tu te bats avec ta propre tête.” Biles est également apparue dans l’émission TODAY et a révélé qu’elle faisait face à un certain nombre d’émotions différentes.

“Physiquement, je me sens bien, je suis en forme”, a-t-elle déclaré à Hoda Kotb en exclusivité sur AUJOURD’HUI. “Émotionnellement, ce genre de choses varie selon le moment et le moment. Venir ici aux Jeux olympiques et être la vedette n’est pas un exploit facile, alors nous essayons juste de le prendre un jour à la fois et nous verrons. “

Biles, 24 ans, a reçu une tonne de soutien au cours de la semaine dernière, en particulier de la part de son petit ami, la sécurité des Houston Texans Jonathan Owens. “Je vais rouler avec toi à travers n’importe quel bébé”, a écrit Owens sur Instagram, à côté d’une série de photos avec Biles. “Ta force et ton courage sont inégalés et tu m’inspires de plus en plus chaque jour SB. Tu es toujours mon champion bébé et ne l’oublie jamais, je t’aime tellement et j’ai hâte que tu rentres à la maison et Je revois ce beau sourire. Tu sais que je suis toujours là pour toi bébé.

Biles avait déjà remporté une médaille cette année, remportant l’argent pour avoir fait partie de l’équipe américaine qui s’est classée deuxième dans l’épreuve par équipe. Elle a remporté sept médailles et deux jeux olympiques et a remporté un total de 32 médailles olympiques et aux championnats du monde, faisant d’elle la gymnaste américaine la plus décorée. Aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, Biles a remporté quatre médailles d’or et une de bronze, à la poutre.