Simone Biles remporte le bronze lors de la compétition finale des Jeux olympiques de Tokyo

Un million de félicitations à Simone Biles, qui vient de remporter une médaille de bronze à la poutre lors de sa dernière compétition aux JO de Tokyo ! La poutre a marqué le retour de Simone aux Jeux olympiques après qu’elle se soit retirée de quatre compétitions précédentes afin de rester en sécurité et de se concentrer sur sa santé mentale.

La coéquipière de Simone, Sunisa Lee, l’a également battue, se classant cinquième, tandis que l’or et l’argent sont allés à Guan Chenchen et Tang Xijing de Chine.

Simone a précédemment expliqué qu’elle s’était retirée de ses compétitions précédentes en raison des “torsades”, dans lesquelles une gymnaste est incapable de dire sa position en l’air pendant une routine. Cela peut entraîner des blessures graves.

“Je suis assez contente. Je ne m’attendais pas à une médaille. Je viens juste de venir ici et j’ai essayé de faire un bon set de poutres”, a déclaré Simone à la presse après sa compétition. “J’ai changé ma sortie à la dernière minute à cause de tout ce qui se passe. Le simple fait d’avoir une opportunité de plus de participer aux Jeux olympiques signifie le monde pour moi. J’essayais juste d’aller là-bas et de frapper une bonne poutre et de concourir une ces Jeux Olympiques parce que je me suis qualifié pour les cinq finales, mais ensuite je me suis retiré. C’était nul mais j’étais excité d’être dans les gradins et d’encourager toute l’équipe des États-Unis. “

Elle a également parlé de l’importance de donner la priorité à sa santé mentale, en disant “Pour aborder le sujet de la santé mentale, je pense qu’il faudrait en parler beaucoup plus, surtout avec les athlètes parce que je sais que certains d’entre nous vivent les mêmes choses, et on nous dit toujours de passer à travers, mais nous sommes tous un peu plus âgés maintenant, et nous pouvons en quelque sorte parler pour nous-mêmes. En fin de compte, nous ne sommes pas que du divertissement. Nous sommes humains, et là il se passe des choses dans les coulisses avec lesquelles nous essayons également de jongler, en plus du sport. “

Simone a précédemment expliqué ce qu’elle vivait sur Instagram Stories, affirmant que lorsqu’elle luttait contre les twisties, elle “ne peut littéralement pas distinguer le haut du bas. C’est le sentiment le plus fou de tous les temps. Ne pas avoir un pouce de contrôle sur votre corps. Ce qui est encore plus effrayant, c’est depuis que je Je n’ai aucune idée d’où je suis dans les airs, je n’ai également AUCUNE idée de comment je vais atterrir. Ni sur quoi je vais atterrir. Tête / mains / pieds / dos … “

“Je n’ai pas eu de mauvaise performance et j’ai arrêté. J’ai eu beaucoup de mauvaises performances tout au long de ma carrière et j’ai terminé la compétition”, a ajouté Simone à l’époque. “J’ai tout simplement perdu ma sécurité ainsi qu’une médaille d’équipe. Par conséquent, les filles se sont intensifiées et ont tué le reste de la compétition et ont remporté l’argent. QUEENS !!!! C’est pourquoi nous avons 4 membres de l’équipe participer à des compétitions par équipe, pas seulement moi. […] Pour ceux qui disent que j’ai arrêté, je n’ai pas arrêté. Mon esprit et mon corps ne sont tout simplement pas synchronisés… Je [don’t] dois expliquer pourquoi je mets ma santé en premier. La santé physique est la santé mentale.”

Oui à cela, et ÉNORMES félicitations à Simone pour cette incroyable réalisation.

