Simone Biles remporte un prix majeur après les Jeux olympiques de Tokyo

Simone Biles vient de remporter un prix majeur quatre mois après avoir participé aux Jeux olympiques de Tokyo. Jeudi, Time Magazine a nommé Biles athlète de l’année 2021 non seulement pour avoir ajouté plus de médailles olympiques à sa collection, mais également pour avoir sensibilisé la population à la santé mentale après s’être retirée de plusieurs événements aux Jeux olympiques.

« Je crois que tout arrive pour une raison, et il y avait un but », a déclaré Biles à Time. « Non seulement j’ai pu utiliser ma voix, mais elle a aussi été validée. » Pendant les Jeux Olympiques, Biles a connu les « twisties » et s’est perdue dans les airs. Cela l’a amenée à se retirer de la compétition par équipe entre autres événements et n’est revenue qu’à la poutre où elle a remporté la médaille de bronze. Biles a remporté un total de deux médailles aux Jeux olympiques et en a maintenant sept, le plus par un gymnaste américain, comme mentionné par Yahoo Sports.

Simone Biles (@Simone_Biles) est l’athlète de l’année 2021 de TIME #TIMEPOY https://t.co/yz9BkuDnto pic.twitter.com/y4FhB0HxAA – TIME (@TIME) 9 décembre 2021

« Nous savions tous que nous devions continuer non pas sans elle, mais pour elle », a déclaré Sunisa Lee, qui a remporté l’or du concours général à Tokyo. « Ce que Simone a fait a changé notre façon de voir notre bien-être à 100%. Cela nous a montré que nous sommes plus que le sport, que nous sommes des êtres humains qui peuvent aussi avoir des journées difficiles. Cela nous a vraiment humanisés. » Après les Jeux olympiques, Biles a témoigné devant le Sénat sur la façon dont le FBI et USA Gymnastics et le Comité olympique et paralympique américain ont déposé une plainte pour empêcher l’ancien médecin de l’équipe Larry Nassar de l’abuser sexuellement d’elle et de centaines d’autres athlètes.

Colin Kaepernick a également montré de l’amour à Biles pour avoir pris position. « Simone Biles a utilisé sa position remarquable en tant que plus grande gymnaste du monde pour inspirer une conversation mondiale attendue depuis longtemps sur la santé mentale », a-t-il déclaré. « Son influence s’étend bien au-delà du domaine du sport et nous montre qu’un autre monde, un monde meilleur, est possible lorsque nous disons nos vérités avec intégrité et authenticité. »

Le joueur vedette de la NBA, Kevin Love, est impressionné par l’impact que Biles a eu cette année. « Le sacrifice rapporte bien plus qu’il ne coûte », a déclaré Love qui a évoqué les crises de panique en 2018. « Je pense qu’il faut souvent une personne pour changer la trajectoire de tout un système. » En plus des sept médailles olympiques, Biles a remporté 25 médailles aux championnats du monde, ce qui en fait l’une des gymnastes décorées de tous les temps.