Simone Biles renonce à défendre son titre olympique

28/07/2021

Le à 09:07 CEST

.

gymnaste américain Simone Biles ne jouera pas ce jeudi la finale individuelle des JO de Tokyo, dans laquelle il allait défendre le titre, dans le but de “se concentrer sur sa santé mentale”.

La fédération américaine, US Gymnastics, a annoncé son retrait à la veille de la dispute du concours complet et un jour après que Biles se soit retiré de la finale par équipe.

“Après une évaluation médicale plus poussée, Simone se retire de la finale du concours complet des Jeux de Tokyo pour se concentrer sur sa santé mentale“, a déclaré le communiqué.

“Elle continuera d’être évaluée quotidiennement pour déterminer si elle participera ou non aux compétitions individuelles la semaine prochaine”, ajoute US Gymnastics, en référence aux finales par engin qui débuteront le jour 1.

Jade Carey entrera à sa place dans le concours complet; elle a obtenu la neuvième meilleure note au tour de qualification, mais la règle qui empêche plus de deux gymnastes par pays de participer à une finale l’a laissée de côté.

“Nous soutenons de tout cœur la décision de Simone et saluons son courage en donnant la priorité à son bien-être.. Son courage nous apprend, une fois de plus, pourquoi il est une référence pour tant », conclut la note fédératrice.

Biles, lauréate de cinq médailles olympiques à Rio 2016, s’est retirée de la finale par équipe de mardi après avoir effectué uniquement l’exercice de saut, dans lequel elle a obtenu un score faible.

Après la compétition, dans laquelle les États-Unis ont remporté la médaille d’argent derrière la Russie –Première défaite de l’équipe nord-américaine depuis 2010-, Biles a admis qu’elle se sentait sous pression, a rappelé que les athlètes sont des personnes dont la santé mentale doit être assurée et a souligné qu’elle n’avait pas pu faire le saut qu’elle avait préparé en raison de son état émotionnel.

La finale du concours complet réunit les 24 meilleurs gymnastes aux quatre engins. La libération de Biles laisse la Brésilienne Rebeca Andrade, l’Américaine Sunisa Lee et la Russe Angelina Melnikova comme favorites du titre. Ils étaient, derrière le Texan, les meilleurs du tour précédent.

En plus de cela, qui ne contestera plus, Biles est qualifié pour les finales des quatre sauts et des barres asymétriques, le jour 1, j’atterris le jour 2 et je balaie le 3 août.