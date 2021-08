Simone Biles révèle que sa tante est décédée pendant les Jeux olympiques

Biles : Nous devons parler davantage de santé mentale avec les athlètes 0:58

. – La gymnaste américaine Simone Biles a révélé que sa tante était décédée “de manière inattendue” lors des Jeux olympiques de 2020.

Simone Biles, sans doute la plus grande gymnaste de tous les temps, a partagé sa défaite avec les médias mardi après avoir remporté la médaille de bronze à la poutre.

“Ma tante est décédée subitement il y a deux jours, et c’est quelque chose à laquelle je ne m’attendais pas non plus lorsque j’étais aux Jeux olympiques. Donc, en fin de compte, vous devez être plus conscient de ce que vous dites en ligne, car vous Je n’ai aucune idée de ce que vivent ces athlètes, en plus de (dans) leur discipline », a déclaré Biles.

Biles n’a pas participé aux quatre finales individuelles des Jeux olympiques de Tokyo, au concours de saut individuel, aux barres asymétriques et aux exercices au sol, après avoir pris sa retraite lors de la finale par équipe féminine, invoquant des problèmes de santé mentale.

Il est revenu pour la finale à la poutre, dans laquelle il a accroché sa deuxième médaille de bronze dans la discipline après sa troisième place aux Jeux de Rio 2016.

Aide et soutien à Simone Biles pendant les Jeux

“Chaque jour, je devais être évalué par les médecins, puis j’ai eu deux séances avec un psychologue du sport qui m’a aidé à rester plus équilibré”, a déclaré Biles, à propos des préparatifs de la finale à la poutre.

“Ils m’ont autorisé à faire le bar, ce que je ne pensais honnêtement pas qu’ils m’autoriseraient à faire hier soir.” Pendant ce temps, dans une publication Instagram, Biles, 24 ans, a déclaré qu’il “quitte Tokyo le cœur plein”.

“Ce n’est pas du tout ce que j’imaginais ou rêvais de mes deuxièmes Jeux olympiques, mais je me sens béni de représenter les États-Unis”, a écrit Biles.

“Je me souviendrai à jamais de cette expérience olympique unique. Merci à tous pour l’amour et le soutien sans fin. Je suis vraiment reconnaissant.”

Sa médaille d’argent dans l’épreuve par équipes et de bronze à la poutre signifie que Biles a maintenant atteint sept médailles olympiques dans sa carrière.

Il a également ajouté : “Quitter Tokyo avec 2 médailles olympiques supplémentaires à ajouter à ma collection, pas mal du tout !”