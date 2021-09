Simone Biles révèle si elle a des regrets pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021

La médaillée d’or olympique Simone Biles revient sur sa récente saison olympique controversée. La gymnaste décorée de 24 ans a écrit une publication émouvante sur Instagram en revenant sur les événements récents. Biles a d’abord choisi de ne pas concourir en se concentrant sur sa santé mentale et physique, mais a changé d’avis plus tard. Sa décision initiale a suscité une réaction des fans de sport, qui considéraient la décision de Biles comme égoïste.

Partageant une photo de deux de ses médailles, une d’argent et une de bronze pour la poutre d’équilibre féminine, Biles est fière de s’en tenir à ses armes, écrivant: “Je ne peux pas croire que cela fait déjà un mois. Ce n’est certainement pas la façon dont j’ai planifié les Jeux olympiques mais je ne changerais rien pour le monde”, a-t-elle dit en partie. “Je suis fier de moi et de la carrière que j’ai eue jusqu’à présent. Ces Jeux olympiques n’effacent pas les réalisations passées que j’ai accomplies ni ne définissent qui je suis en tant qu’athlète. J’ai tellement traversé le passé quelques années, le mot lâcher n’est pas dans mon vocabulaire.”

Elle a ajouté: “Pour certains d’entre vous, c’est peut-être ainsi que vous me définissez, mais continuez de parler parce que je ne vous entends pas au-dessus de mes 7 médailles olympiques qui m’ont lié au gymnaste le plus décoré de tous les temps ainsi qu’au gymnaste américain le plus décoré.”

La controverse avec Biles a commencé pendant les Jeux olympiques d’été de Tokyo lorsque Biles s’est retirée de la majorité des finales au Japon pour se remettre des sinuosités, ce qui, selon PEOPLE, est “une condition désorientante que les athlètes peuvent rencontrer lorsqu’ils perdent la compréhension de leur conscience de l’air, ce qui les met à risque de blessure lors de l’atterrissage.”

Biles a maintenu sa décision, déclarant au média dans une récente interview qu’elle avait reçu une vague de soutien qui l’avait submergée: “Au fil des ans, évidemment, depuis que j’ai été si dominante, tout le monde soutient la gymnastique et m’a félicité pour ce que j’ai fait fait dans la salle de gym et pas vraiment à l’extérieur. Puis une fois que j’ai pris du recul, je m’attendais évidemment à ressentir beaucoup de contrecoup et de gêne. Mais c’est tout le contraire. C’est la première fois que je me suis sentie humaine. Outre Simone Biles, j’étais Simone, et les gens ont en quelque sorte respecté ça.”