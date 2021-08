Simone Biles revient à la gymnastique avec une médaille de bronze à la finale de la poutre féminine alors que le duo britannique révèle les problèmes d’entraînement de l’Américaine avant l’annonce choc des Jeux olympiques

in

Simone Biles a remporté une médaille de bronze dans la finale de la poutre féminine à son retour à la gymnastique.

Dans ce qui a peut-être été la plus grande histoire de ces Jeux jusqu’à présent, le monde de la gymnastique a été secoué par la nouvelle que la quadruple médaillée d’or se retirait de la finale par équipe féminine, invoquant des inquiétudes concernant sa santé mentale.

.

Le monde du sport s’est rallié à Biles depuis

La candidature de la superstar de l’équipe américaine pour remporter sa première médaille d’or aux Jeux de Tokyo a subi un revers car elle a été forcée de se retirer après une rotation de la finale par équipe féminine.

Biles a choisi de ne pas participer à cinq de ses six finales, mais a fait un retour à la poutre où elle est arrivée troisième.

Les jumelles britanniques de gymnastique Jessica et Jennifer Gadirova admettent qu’elles savaient qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec Biles la veille de la révélation de son retrait.

Ils ont remarqué que l’Américain n’était pas dans la meilleure forme avant l’annonce, mais ont été choqués par la décision.

.

Son retrait a déclenché une conversation importante sur la santé mentale dans le sport d’élite

“Nous avons vu qu’elle n’avait pas eu la meilleure des séances la veille et nous avons pensé que c’était peut-être sa façon de s’entraîner ou qu’elle était un peu fatiguée”, a déclaré Jennifer.

« Nous n’étions pas vraiment au courant, mais nous pouvions dire qu’il se passait quelque chose, mais nous pensions qu’elle s’en remettrait et qu’elle performerait étonnamment le lendemain, mais son an et demi était assez choquant.

« Son retrait a été un peu un choc, mais ses explications ont vraiment aidé tout le monde à comprendre comment elle se sent. »

Mais Jessica et Jennifer ont fait l’éloge de Biles, la qualifiant d'”inspirante”.

.

Les jumelles Gadirova étaient très heureuses de voir Biles faire son retour

“Quand elle est sortie et a expliqué ce qu’elle traversait, cela avait du sens”, a ajouté Jessica.

«C’était un peu bouleversant de savoir qu’elle avait ce problème de torsion finale et nous sommes tellement fiers d’elle d’avoir pris la parole en reconnaissant qu’elle avait le problème.

«Cela inspire aussi beaucoup de jeunes gymnastes à s’exprimer si vous avez un problème, quel qu’il soit.

“Elle est la gymnaste la meilleure et la plus décorée au monde et elle a des problèmes, elle est aussi humaine même si elle remporte toutes les médailles…

.

Biles a remporté le bronze avec une excellente routine à la poutre