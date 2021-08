Simone Biles revient aux Jeux olympiques et remporte la médaille de bronze

Avec la médaille de bronze, Simone a égalé Shannon Miller et les deux sont maintenant les Gymnastes américains avec le plus de médailles. Pour la compétition, la gymnaste a réalisé un exercice plus simple à partir de la version originale qu’elle répétait depuis des mois. Biles a fait une exécution parfaite et a obtenu un score de 14.000.

Simone Biles au bout de la poutre. (Jamie Squire / .)

“Cela a été une très longue semaine, cela a été une très longue période de cinq ans”, a déclaré Biles au centre de gymnastique après l’événement. “Je ne m’attendais pas à une médaille aujourd’hui. Je voulais juste sortir et faire ça pour moi, et c’est exactement ce que j’ai fait.“.

Simone Bilès. (Laurence Griffiths / .)

Aux Jeux Olympiques de Rio, il a également reçu la médaille de bronze dans cet engin. Simone devait dépasser le nombre de médailles qu’elle a reçues à Rio et être l’une des athlètes les plus récompensées aux Jeux de Tokyo, mais tout a radicalement changé lorsque Biles a décidé de se retirer de la compétition de gymnastique artistique par équipes, car après un mauvais atterrissage dans le saut à cheval, il s’est rendu compte qu’il n’était pas dans un bon endroit pour concourir.