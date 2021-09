Simone Biles se confie sur sa souffrance

28/09/2021 à 16h09 CEST

Simone biles donne une longue interview au magazine ‘New York’ dans laquelle il parle de sa santé mentale. Et où il dit très clairement qu’il continue de souffrir. La gymnaste américaine, en thérapie après s’être retirée de la compétition en raison de problèmes psychologiques lors des derniers Jeux de Tokyo, n’a pas encore surmonté cette transe : “Je veux juste qu’un médecin me dise quand je vais surmonter ça.”

Elle-même s’interroge sur sa propre santé mentale : « Vous vous faites opérer et ça se répare. Pourquoi quelqu’un ne peut-il pas me dire que dans six mois, ce sera fini ?“.

L’athlète, qui participe actuellement à une tournée d’exhibition mais n’a pas repris l’entraînement, est pessimiste et estime qu’elle devra “probablement” faire face à ses problèmes “pendant 20 ans”. “Peu importe combien j’essaie d’oublier. C’est un travail continu.”

Et avec le recul, il considère qu’il a eu tort de participer aux Jeux de Tokyo : “Si vous regardez tout ce que j’ai vécu ces sept dernières années, je n’aurais pas dû faire à nouveau partie de l’équipe olympique. Dans les instants précédents, je devenais de plus en plus nerveuse », dit-elle. « Je ne me sentais pas aussi en sécurité que je le devrais avec tous les entraînements que nous avions », dit-elle.

La gymnaste insiste sur la gravité de la situation : « Un matin, vous vous réveillez et vous ne voyez rien, mais les gens vous disent d’aller de l’avant et de faire votre travail quotidien comme si vous aviez encore une vision. Vous seriez perdu, non ? Je fais de la gymnastique depuis 18 ans. Je me suis réveillé et je l’avais perdu. Comment dois-je vivre ma journée ?“, il se demande.