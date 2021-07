Simone Biles se retire des Jeux Olympiques en raison d’un problème médical

Mise à jour, 16 h HE :

Après s’être retirée de la finale olympique, Simone Biles a donné une conférence de presse et a confirmé qu’elle ne participerait pas à la compétition aujourd’hui afin de donner la priorité à sa santé mentale. “Juste ma fierté est un peu blessée”, a-t-elle déclaré aux journalistes. “Après la performance que j’ai faite, je ne voulais pas participer aux autres événements alors j’ai pensé que je prendrais du recul”, a-t-elle ajouté, expliquant qu’elle prévoyait de prendre mercredi comme journée de santé mentale et qu’elle consultait un thérapeute. .

Simone a également parlé à Hoda Kotb sur Today pour donner aux fans une mise à jour sur son état et faire la lumière sur si elle sera assez bien pour participer plus tard aux Jeux.

“Physiquement, je me sens bien, je suis en forme”, a déclaré Simone. « Émotionnellement, ce genre de choses varie selon le temps et le moment. Venir aux Jeux olympiques et être la vedette principale n’est pas un exploit facile, alors nous essayons juste de le prendre un jour à la fois et nous verrons. » Quant à savoir si elle retournerait aux Jeux olympiques, Simone a déclaré: “Nous allons le prendre au jour le jour et nous allons juste voir.”



Laurence Griffiths.

Histoire originale, 10 h HE :

Simone Biles s’est retirée des Jeux olympiques, selon plusieurs médias, dont l’AP. Simone, la plus grande gymnaste de tous les temps, a été vue en train de sortir du terrain de compétition avec le médecin de l’équipe américaine, puis est revenue sur le sol avec sa jambe droite enroulée. À ce stade, l’AP rapporte qu’elle a retiré ses poignées de barre, a serré ses coéquipiers dans ses bras et a mis une veste et un pantalon de survêtement, indiquant qu’elle ne participerait pas à la compétition.

USA Gymnastics a déclaré dans un communiqué : « Simone s’est retirée de la compétition finale par équipe en raison d’un problème médical. Elle sera évaluée quotidiennement pour déterminer l’autorisation médicale pour les futures compétitions. »

Lundi, Simone a parlé sur Instagram de la pression qu’elle a subie aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, en déclarant: “Ce n’était pas une journée facile ou ma meilleure, mais je l’ai surmonté. J’ai vraiment l’impression d’avoir parfois le poids du monde sur mes épaules. Je sais que je l’efface et donne l’impression que la pression ne m’affecte pas mais putain parfois c’est dur hahaha ! Les Jeux Olympiques, ce n’est pas une blague ! MAIS je suis heureux que ma famille ait pu être avec moi virtuellement, ils représentent le monde pour moi ! “

Il va sans dire que Simone a fait un travail formidable malgré ce revers, et nous lui souhaitons tous le meilleur. Pour faire écho à la déclaration officielle de USA Gymnastics, je pense à toi, Simone !

Remarque : Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations sur la sortie de Simone de la compétition finale seront publiées.

