Simone Biles, Sunisa Lee et d’autres olympiens visent l’or au gala du Met

Comme si nous ne nous sentions pas déjà extrêmement inférieurs aux prouesses athlétiques de nos olympiens préférés, ils continuent également de prouver leur courage dans la mode.

Lors du gala du Met 2021, qui a eu lieu le lundi 7 septembre. 13, un certain nombre d’athlètes olympiques – certains qui ont participé aux Jeux de Tokyo 2020 et d’autres qui ont participé au cours des années passées – avaient l’air comme chez eux sur le tapis rouge.

L’équipe de gymnastique féminine médaillée d’argent des États-Unis en 2020 était bien représentée, car Simone biles et Sunisa lee assisté au gala du Met. Les deux femmes ont remporté des médailles individuelles à Tokyo, alors que Simone a remporté le bronze à la poutre, tandis que Sunisa, qui devrait participer à la saison 30 de Dancing With the Stars, a remporté l’or au concours général et le bronze aux barres asymétriques.

D’autres athlètes à l’événement qui ont concouru à Tokyo ont été Naomi Osaka et Allyson Félix, tandis que Serena Williams, Vénus William et Russell Westbrook figuraient parmi les stars qui avaient représenté leur pays d’origine lors des Jeux précédents.