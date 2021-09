Simone Inzaghi sur le Real Madrid : “Ils savent utiliser l’espace et trouver des zones derrière”

L’entraîneur-chef de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, s’est adressé à la presse aujourd’hui avant le choc de son équipe en Ligue des champions du Groupe D contre le Real Madrid, qui aura lieu demain soir.

Inazghi a parlé des forces et des faiblesses potentielles du Real Madrid, ainsi que des facteurs clés du match de demain.

Sur l’expérience de l’Inter en Ligue des champions

« L’expérience est cruciale dans ces jeux. Depuis le tirage au sort, nous savons qu’en plus du Real Madrid, il y a deux autres équipes qui feront tout leur possible pour nous causer des problèmes. Nous avons récupéré après le match de la Sampdoria et nous nous préparons bien pour le match du Real Madrid. Ils ont beaucoup d’histoire, un grand entraîneur et de grands joueurs. Nous voulons faire de notre mieux.

Sur quel type de jeu peut-on s’attendre

“Dimanche a été un revers qui nous a déçus, mais nous étions un homme léger dans les 20 dernières minutes, ce qui a été la partie la plus intense du match. Avec [Luka] Modric de retour, le jeu de passes du Real Madrid est très bon. Ils savent comment utiliser l’espace et trouver des zones derrière – nous devons nous assurer que nous gardons bien le ballon lorsque nous l’avons et que nos adversaires courent autant que possible.

Face à son compatriote italien Carlo Ancelotti

« Carlo est l’un des entraîneurs incontournables de tous les temps. J’ai eu la chance de parler football avec lui dans le passé. Il organise très bien ses équipes, nous devrons donc produire la performance parfaite.

Sur l’arrêt de Vinicius Jr

« Il est en grande forme – c’est vrai – mais nous ne pouvons pas nous concentrer sur un seul joueur. Ils ont beaucoup de footballeurs talentueux.

Sur la force du Real Madrid

« Ils sont évidemment très bien organisés. Nous avons analysé leurs quatre premiers matchs cette saison. Les équipes d’Ancelotti ont un excellent jeu offensif mais elles sont également très bien équipées en défense. Ils peuvent vous punir à tout moment.