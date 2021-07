Simone Manuel après avoir raté la finale libre des JO : “Je n’ai pas abandonné”

La course de Simone Manuel aux Jeux olympiques de Tokyo s’est terminée samedi en demi-finale du 50 mètres nage libre, et même si elle n’a pas tout à fait accompli ce qu’elle voulait après une année difficile, la double olympienne est fière d’elle.

“Je me souviendrai de ce moment de ma carrière pour toujours”, a écrit Manuel en partie sur ses réseaux sociaux. « Ce n’est pas le fait que je n’aie pas atteint la finale olympique ou que je ne sois pas rentré à la maison avec une médaille individuelle, mais le fait que j’ai tout donné. Que je n’ai pas abandonné.

Après avoir remporté la médaille d’or du 100 mètres nage libre aux Jeux de Rio en 2016, Manuel, 24 ans, s’est qualifié pour les Jeux olympiques de cet été dans une épreuve individuelle, le 50 libre. Elle faisait également partie du relais 4×100 mètres libre de l’équipe américaine plus tôt cette semaine et a remporté une médaille de bronze.

Manuel – l’une des nageuses les plus décorées de l’histoire – s’est qualifiée pour les 50 demi-finales libres et a terminé à égalité au sixième rang de sa série avec un temps de 24,63, mais ce n’était pas assez rapide pour se qualifier pour la finale dimanche matin à Tokyo ( et samedi soir aux États-Unis).

Pour vous donner une idée de la rapidité et de la compétitivité de cet événement, les 16 nageurs des demi-finales ont terminé dans la plage des 24 secondes, et les 8 premiers nageurs qui se sont qualifiés pour la finale sont séparés de seulement 0,23 seconde.

Vous trouverez ci-dessous l’arrivée de la deuxième demi-finale du 50 libre, mais vous pouvez regarder la vidéo complète de la course de Manuel ici.

Une éclaboussure et une course vers un record olympique pour l’Australienne Emma McKeon !

C’était la dernière course de Manuel aux Jeux olympiques de Tokyo, car il est peu probable qu’elle fasse partie de l’équipe féminine restante du relais 4 × 100 mètres quatre nages lors de la dernière journée de natation dimanche matin à Tokyo.

Et sur les réseaux sociaux, elle a posté un long message réfléchi sur sa persévérance au cours d’une année particulièrement épuisante et sur la façon dont elle considère ces Jeux comme une victoire pour elle, car la “flamme en moi brûle toujours”.

Posté sur ses réseaux sociaux, Manuel, quintuple médaillé olympique avec deux médailles d’or, deux d’argent et une de bronze, a écrit :

« Je suis en plein dedans, donc je ne le comprends pas encore tout à fait, mais je sais que Dieu a un but et un plan pour ma vie. Ce n’est peut-être pas ainsi que j’aurais écrit mon histoire, mais je suis en paix sachant que Dieu est l’auteur ultime de mon voyage. Il a toujours le contrôle et Il a toujours des projets bien plus ambitieux pour nos vies que nous ne pouvons même l’imaginer.

Sans aucun doute, je me souviendrai de ce moment de ma carrière pour toujours. Pas le fait que je n’aie pas atteint la finale olympique ou que je ne sois pas revenu avec une médaille individuelle, mais le fait que j’ai tout donné. Que je n’ai pas abandonné. Que j’ai fini ce que j’ai commencé. J’ai fait face à l’adversité à chaque tournant cette année, et parfois, je ne savais pas si j’arriverais aussi loin ou si cela valait même la peine de me lancer pour échouer. Je n’ai pas atteint mes objectifs cette fois-ci, mais je n’ai pas échoué.

Je peux dire avec confiance que je suis un champion ! Pas à cause des médailles que j’ai gagnées, mais à cause de la façon dont je me suis toujours battue pour ce en quoi je crois, ma persévérance et ma passion ardente d’être toujours moi ! Je suis fier de Simone, l’olympienne 2X/5 médaillée olympique, mais surtout, je suis fière d’être juste MOI… Simone Ashley Manuel.

Il est temps de me reposer et de guérir mon esprit, mon corps et mon esprit ! La flamme à l’intérieur de moi brûle toujours, et je suis prêt pour tout ce que Dieu a préparé pour moi ensuite ! ♥️