Simone Manuel sur les JO de Tokyo, la santé mentale, Paris 2024

SM : J’ai vu des interviews réalisées par des athlètes après une performance décevante quand j’étais à la maison, et c’était difficile à voir parce que j’ai aussi eu ces expériences moi-même. C’est donc de là que vient le tweet. Après je ne me suis pas qualifié pour les 50 finales libres aux JO, tu vas en zone mixte [to talk to reporters], et on m’a demandé de faire des interviews pas plus de deux minutes après cette course alors que j’essayais de traverser la zone des médias. Et je devais passer à ce moment-là.

Mais je suppose que pour moi, je me sentais en quelque sorte, pourquoi même demander? Vous savez que j’ai eu une performance décevante. Vous savez que – ou vous devriez le savoir – je me bats dans un certain sens. L’histoire de mon entrée aux Jeux Olympiques était mon syndrome de surentraînement, donc vous savez en quelque sorte d’où vient la performance – ou le manque de performance. Il devient donc épuisant mentalement et émotionnellement de devoir dire non à ce moment-là, parce qu’il vaut mieux simplement nous laisser réfléchir à ce qui se passe ou nous laisser un peu de temps pour vraiment réfléchir à ce que nous allons dire parce que nous savons que nous sommes va devoir revenir en arrière et parler aux médias.

Ce que je suggérerais, c’est de reconnaître quand les athlètes sont déçus. Reconnaissez quand ils n’ont peut-être pas atteint l’objectif qu’ils se sont fixé ou que leurs performances n’ont pas été à la hauteur, ce qu’ils peuvent juger acceptable. C’est écrit sur notre visage. Vous pouvez en quelque sorte dire que nous ne voulons pas parler aux médias, alors donnez-leur un moment pour traiter, puis demandez-leur s’ils sont prêts à revenir et à parler de ce qui s’est passé ou de ce qu’ils ressentent.

Et souvent, j’ai ressenti une petite pression pour revenir en arrière, notamment aux Jeux Olympiques. J’ai exprimé que je ne voulais pas le faire ; « Est-ce que je pourrais le faire demain ? » Parce que je devais encore traiter la nage, mais aussi, je n’avais tout simplement pas vraiment traité tout ce que j’avais traversé au cours des derniers mois. Et donc je suis retourné aux médias, et j’ai pleuré tout le temps. Vous essayez de faire sortir les mots. Tu étouffes à travers tes larmes, et c’est un peu comme quoi ? Dieu merci, l’interview n’était pas devant la caméra, mais c’est un peu comme, pourquoi ai-je dû subir ça?

Le nombre de personnes qui disent que nous ne sommes que de mauvais perdants ou que nous sommes « obligés » de faire les entretiens est problématique. Le manque d’empathie pour les athlètes est problématique. Ayant étudié la communication à l’université avec plusieurs cours de journalisme, je comprends le rôle des médias. – Simone Manuel (@swimone) 6 août 2021

Nous regarder comme des humains avec des émotions. C’est épuisant mentalement et émotionnellement de répondre de manière cohérente à des questions tout en essayant de comprendre le fait que les gens vous ont déjà vu ne pas atteindre les objectifs pour lesquels vous avez travaillé si dur sur la plus grande scène du monde. – Simone Manuel (@swimone) 6 août 2021

Et il semble que c’est ce que les médias et certains spectateurs aiment. Il ne s’agit en aucun cas d’une attaque contre les médias. Offrir simplement des solutions qui, à mon avis, sont nécessaires à de nombreux athlètes. – Simone Manuel (@swimone) 6 août 2021