Simone Rocha célèbre son 10e anniversaire avec Dover Street Market – WWD

Le détaillant a soutenu la marque de Rocha depuis le début, alors qu’elle venait de sortir de Central Saint Martins, et les deux collaborent depuis lors sur des installations, des capsules spéciales et des événements en magasin.

« C’est une relation tellement spéciale. C’est un magasin que j’admire et qui m’inspire depuis mon adolescence. Je n’oublierai jamais le premier moment où Adrian [Joffe, Dover Street Market’s cofounder] a apporté Rei [Kawakubo] pour voir ma collection. Alors, grandir avec eux et être toujours avec eux une décennie plus tard est incroyable. C’est ma maison loin de chez moi, nous avons donc dû célébrer ensemble », a déclaré Rocha dans une interview.

Pour marquer l’occasion, Rocha ajoute sa touche romantique et irrévérencieuse sur tout le rez-de-chaussée de l’avant-poste londonien de Dover Street Market.

Il y a une installation sous la forme d’une maison de vitrail, ou “notre propre église de Simone Rocha” comme l’appelle le designer, avec des impressions de vitraux partout et des roses en plexiglas, faisant référence à la collection Winter Roses de l’automne 2021 de la marque.

À l’intérieur de l’église-maison se trouve un mélange de pièces d’archives de la dernière décennie, ainsi que de nouvelles pièces de l’automne 2021.

« Nous voulions montrer qu’il y a un vrai fil conducteur tout au long du travail. Il s’agit d’évoluer, de progresser, mais aussi de réfléchir », a déclaré la designer, qui a passé du temps à regarder les différentes installations qu’elle avait créées pour Dover Street Market et à réfléchir sur sa dernière décennie d’activité.

«Ce fut un voyage viscéral, émotionnel et aussi stimulant. Quand vous y êtes tout le temps, vous pouvez être trop absorbé par les choses, mais avoir l’opportunité d’y retourner m’a rendu fier et humilié par la dernière décennie. Mais j’ai aussi eu cette poussée pour entrer dans le nouveau et aller de l’avant.

Il y aura un ensemble de 10 nappes en édition limitée pour marquer l’occasion, et elles seront exposées dans l’atelier dans le but de créer un environnement chaleureux et familial. C’est pourquoi Rocha a fait venir son frère Max Rocha pour créer des plats chauds et copieux pour l’événement festif qu’elle organisera mercredi au Dover Street Market.

“C’est cette idée de famille et d’amis rompant le pain ensemble”, a ajouté le créateur, qui a créé des chaussures exclusives, des bandeaux embellis et des mini sacs en cuir dans le cadre des célébrations. Ils seront exposés partout dans les armoires et les plinthes du rez-de-chaussée du magasin.

« Simone est un véritable pilier du Dover Street Market avec des espaces dans chaque magasin, partout dans le monde. Nous ne pourrions pas imaginer un DSM sans Simone », a déclaré Dickon Bowden, vice-président de DSM International, ajoutant que la force du travail de Rocha réside dans sa cohérence et sa créativité sans entrave.

« La création est intrinsèque au travail de Simone et tissée dans le tissu de tout ce qu’elle fait, associée à une profonde authenticité. De ce fait, son travail est en constante évolution aboutissant à des créations toujours plus belles et sublimes.

En plus de célébrer ses 10 ans d’activité, Rocha se prépare à accueillir son premier défilé physique en plus de 18 mois dans le cadre de la Fashion Week de Londres.

« La collection est un véritable équilibre entre naïveté et réalité. Je voulais réfléchir sur les mères et les filles et sur cette idée de connectivité », a déclaré la créatrice, qui a déclaré qu’elle souhaitait revenir au format du spectacle physique.

« J’attends vraiment avec impatience la pièce, l’odeur, la lumière. C’est un vrai privilège de pouvoir créer cette expérience et emmener les gens ailleurs, même pour quelques minutes.