Simonetta d’ID@Xbox part pour Thunderful Games

Agostino Simonetta quitte le groupe indépendant de Microsoft [email protected] division pour rejoindre l’éditeur suédois Thunderful.

Il a été embauché en tant que directeur de la stratégie et des investissements de la société, après avoir passé sept ans en tant que directeur de la gestion des partenariats mondiaux pour [email protected] Avant cela, il a occupé un poste similaire chez PlayStation Europe, où il a travaillé pendant cinq ans. Il a également occupé des postes de producteur chez Climax Brighton, THQ et Sega Europe au cours de sa carrière.

“Pour moi, Thunderful représente une opportunité passionnante de profiter de toute l’expérience que j’ai accumulée au cours des 20 dernières années et de la connecter à une entreprise qui a les développeurs et leurs objectifs à cœur”, a déclaré Simonetta.

“Grâce à Thunderful, je peux continuer à soutenir les développeurs du monde entier et j’aiderai à amener de grands développeurs et jeux dans la famille Thunderful.”

Le PDG de Thunderful Group, Brjann Sigurgeirsson, a ajouté : « Nous sommes des développeurs de jeux dans l’âme, et nous plaçons toujours les désirs et les besoins des développeurs de jeux au centre de ce que nous faisons. Cela passe par les jeux que nous créons et publions, les studios que nous avons acquis et les rendez-vous que nous avons pris dans l’entreprise. Monter Ago à bord est un grand renfort, et je suis très heureux qu’il rejoigne la famille. Il comprend le projet Thunderful et est impatient de nous aider à le construire. Il est bien connu dans toute l’industrie et a des liens essentiels avec le genre de studios talentueux avec lesquels nous voulons travailler.

Thunderful Group a été fondé en 2017. L’année suivante, la société a acheté le label indépendant Rising Star Games, ainsi que le studio et éditeur indépendant britannique Coatsink en 2020.

