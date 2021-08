Simple Energy démarre les travaux d’une usine d’une capacité d’un million d’unités

Simple Energy dévoilera son scooter électrique phare la semaine prochaine, en affrontant Ather Energy et Ola electric. Avant le lancement, il a révélé ses plans de production et les détails de sa prochaine usine.

La trottinette électrique Simple One sera dévoilée le 15 août — la même date que celle d’Ola Electric. Simple Energy ouvrira les réservations peu après le lancement, mais les livraisons ne devraient commencer que l’année prochaine. Voici tout ce qu’il faut savoir sur son usine de véhicules électriques.

La première usine de Simple Energy est en cours d’installation à Hosur, dans le Tamil Nadu. La première phase de l’usine s’étendra sur 2 lacs carrés et aura une capacité de production annuelle d’un million d’unités – cependant, cela ne signifie pas qu’il y aura un million de Simple Ones sur la route d’ici la fin de 2022. La production réelle les chiffres seront proches de 50 000 unités.

Plus de 1 000 emplois seront créés par l’usine Simple Energy au départ, et le nombre augmentera dans les phases ultérieures. La société prévoit d’investir plus de 350 crores de roupies au cours des deux prochaines années pour étendre sa présence en Inde. Les ventes commenceront par les villes métropolitaines et atteindront ensuite d’autres marchés.

S’exprimant sur ce développement, M. Suhas Rajkumar, fondateur et PDG de Simple Energy a déclaré : « Il s’agit d’une étape importante pour Simple Energy. Bien que nous ayons pour objectif de devenir le leader de la mobilité électrique dans le pays, nous serons désormais en mesure de répondre à un public plus large plus rapidement que jamais. Nous attendons avec impatience le lancement le 15 août pour nous lancer dans cette initiative remarquable. »

Le scooter électrique Simple One aura une autonomie de plus de 240 km avec une batterie amovible de 4,8 kW, ce qui en fait le scooter électrique le plus haut de gamme. Il aura également d’excellentes performances avec une accélération de 0 à 40 km/h en 3,1 secondes et une vitesse de pointe d’environ 100 km/h. Il y aura également un tableau de bord à écran tactile de 7 pouces avec navigation GPS, 4G, connectivité Bluetooth, efficacité en temps réel et autres fonctionnalités intelligentes.