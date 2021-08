Simple Une batterie amovible détaillée ; précommandes ouvertes le 15 août

Simple Energy dévoilera enfin son scooter électrique phare ce week-end. Alors que certaines de ses spécifications ont déjà été révélées, sa conception et son prix restent inconnus. Dans le but de maintenir l’intérêt élevé, la startup nous a donné aujourd’hui un premier aperçu de sa batterie portable et des détails de précommande partagés.

The Simple One sera dévoilé le 15 août à 16h. Juste après le lancement à 17 heures, les utilisateurs de toute l’Inde pourront pré-commander le scooter électrique sur le site Web de la société pour un montant de Rs 1 947. Les commandes seront également entièrement remboursables. Les délais de livraison n’ont pas encore été mentionnés, mais il indique que les précommandes seront prioritaires lorsque la production commencera. Les scooters seront fabriqués dans une usine de 2 lacs carrés à Hosur, Tamil Nadu.

Simple Energy nous a également donné un aperçu de la batterie amovible du Simple One. Il sera rangé sous le marchepied du scooter et aura une couleur grise assortie. Il pèse environ 6 kg et a été conçu pour les conditions météorologiques indiennes. Grâce à sa nature portable, la batterie peut être retirée du véhicule et ramenée à la maison pour être chargée.

Avec une autonomie de plus de 200 km sur une seule charge, le Simple One aura la plus longue autonomie parmi tous les scooters électriques actuellement disponibles. Non seulement la batterie sera amovible, mais elle prendra également en charge la charge rapide via le réseau Simple Loop, où une recharge de 60 secondes offrira une autonomie de 2,5 km.

Le scooter électrique Simple One aura une batterie lithium-ion de 4,8 kWh avec une autonomie revendiquée de 240 km en mode Eco, une vitesse de pointe de 100 km/h, une accélération de 0 à 50 km/h en 3,6 secondes, une capacité de démarrage de 30 L, un tableau de bord intelligent avec 4G connectivité, navigation GPS, Bluetooth et plus encore. Son prix sera compris entre Rs 1.1 lac et Rs 1.2 lac, et sera disponible en une seule variante. Dans la première phase, les États du Karnataka, du Tamilnadu, de l’Andra Pradesh, du Telangana, du Kerala, du Maharashtra, du Madhyapradesh, de Delhi, du Rajasthan, de Goa, de l’Uttar Pradesh, du Gujarat et du Pendjab seront couverts.