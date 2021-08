SimpleFX permettant aux utilisateurs d’obtenir un APR de 8,55% et de réinvestir les actifs jalonnés ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





SimpleFX, une application de trading en ligne de pointe, permet aux utilisateurs de trader et de miser sur leurs actifs. SimpleFX permet aux utilisateurs de gagner jusqu’à 8,55% de taux de récompense annualisé (APR) sur leur dépôt ETH 2.0. SimpleFX prétend avoir le plan de jalonnement ETH ultime sur le marché.

Selon les rapports, SimpleFX permet aux utilisateurs d’investir leurs pièces jalonnées. La plate-forme offre également à ses utilisateurs des revenus d’intérêt stables sur leurs dépôts Ether (ETH). En outre, il offre un TAP plus élevé permettant aux utilisateurs de tirer des bénéfices de la hausse des prix Ethereum.

Notamment, SimplexFX est une application mobile qui peut être utilisée sur différents appareils, y compris l’application native iOS, Android, WebTrader ou Huawei ou MetaTrader4. Créée en 2014, la plate-forme vise à faciliter le commerce à l’échelle mondiale pour quiconque. La plate-forme offre les frais de transfert les plus bas disponibles, réduisant le coût de retrait de 50 $ en utilisant les jetons Ethereum ETC20 traditionnels à 0,25 $ par transaction. De plus, SimpleFX a récemment intégré les paiements Binance Smart Chain (BSC) pour dix nouvelles crypto-monnaies sur la plate-forme.

Contrairement à la plupart des plateformes du marché, la création d’un compte avec SimpleFX est rapide et simple. Les utilisateurs ne sont pas tenus de fournir des vérifications d’identité lors de la création de leurs comptes. Tout ce dont vous avez besoin est un compte de messagerie. De plus, les titulaires de compte peuvent profiter du programme d’affiliation lucratif de SimpleFX qui leur permet de gagner jusqu’à 30% sur leurs parrainages.

En plus de l’ETH 2.0, les traders peuvent également investir dans d’autres crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Tether, Binance Coin et plus de 20 autres devises. De plus, il n’y a pas de limites au montant que l’on peut déposer sur son compte. Les utilisateurs ne paient pas non plus de frais. Parmi les autres fonctionnalités notables, citons l’offre d’un effet de levier jusqu’à 50x sur les actions, jusqu’à 500x sur le Forex, la prise en charge de différentes langues pour accueillir les utilisateurs du monde entier et la prise en charge de diverses devises fiduciaires.

Publicité





SimpleFX est l’outil de trading le plus rapide et le plus intuitif disponible. Il est facile à utiliser et fournit des solutions de trading automatique sophistiquées. De plus, il offre une sécurité maximale et un gestionnaire d’API simple. La plate-forme est constamment à la recherche de moyens de rendre l’expérience de trading aussi meilleure et simple que possible. Tout récemment, SimpleFX a créé une application native HarmonyOS pour les utilisateurs de Huawei.

SimpleFX vient de conclure l’initiative de cashback ITS Olympics qui a permis aux traders qualifiés d’obtenir jusqu’à 750 $ de récompenses Bitcoin sur leurs comptes de trading en direct.