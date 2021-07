Simplex adopte SEPA, permet des transactions de fiat à crypto

La plus grande infrastructure fiduciaire au monde pour les monnaies numériques a ajouté SEPA Instant à sa large gamme de méthodes de dépôt, permettant aux utilisateurs de passer du fiat au crypto avec facilité et simplicité, a appris Invezz dans un communiqué de presse Simplex. L’intégration minimise les coûts de déplacement entre crypto et fiat et réduit les frictions, a ajouté la société.

Fonction de dépôt plus économique et efficace

Les utilisateurs européens auront accès à une capacité à faible coût et très efficace par rapport aux cartes de débit ou de crédit avec le nouveau mode de paiement. En effet, le risque de rejet de débit est réduit. Les utilisateurs finaux disposant d’un compte Simplex Banking bénéficieront d’une assistance technique immédiate. Ils recevront leurs fonds directement sur ce compte. Avec des rampes d’accès et de sortie instantanées, la gestion de portefeuille d’actifs numériques devient plus flexible que jamais. Les utilisateurs peuvent déposer des fonds auprès de Poloniex, Coinomi et d’autres partenaires Simplex instantanément.

Autres avantages de SEPA Instant par rapport aux modes de paiement précédents

Partout en Europe, SEPA Instant est un réseau de paiement instantané lié aux systèmes financiers conventionnels. Il est entièrement automatisé et n’a pas de retards de transfert ni de jours fériés, contrairement aux autres types de virements bancaires. Vous pouvez transférer des fonds entre les comptes à tout moment. Le destinataire les recevra instantanément. Le SEPA permet des transferts de fonds plus abordables car il y a moins d’intermédiaires et les transactions sont réglées instantanément. Selon le PDG de Simplex, Nimrod Lehavi, cela s’applique aux montants jusqu’à un maximum de 100 000 euros :

« Nous sommes ravis d’ajouter SEPA Instant à notre portefeuille croissant de méthodes de paiement, donnant à nos utilisateurs partenaires la possibilité d’effectuer des virements bancaires instantanés jusqu’à 100 000 euros, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

Simplex figurait parmi les 10 entreprises les plus influentes sur la blockchain en 2020 en tant que membre principal du réseau Visa et institution financière agréée par l’UE. La société commercialise une infrastructure fiat / crypto accessible dans le monde entier. Ils ont lancé la première rampe d’accès fiduciaire sans risque au monde à l’aide d’une carte de débit et de crédit avec une garantie de remboursement zéro. Simplex offre une accessibilité mondiale aux paiements et un traitement des paiements sans fraude. Ses partenaires comprennent de grands établissements de l’écosystème crypto tels que Binance et Bitpay. Simplex garantit une infrastructure fiat entièrement fonctionnelle pour l’écosystème crypto.

