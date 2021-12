Simplifier la clé de licence pour les services bancaires à l’ère numérique

Regrouper les catégories bancaires en deux, à savoir les banques universelles et les banques spécialisées

Par Srinath Sridharan

En septembre 2021, la taille du secteur bancaire indien était d’environ Rs 109 lakh crore (1,46 billion de dollars). Avec notre secteur des services, un véritable mélange de services, étant le principal moteur du PIB, nous aurions besoin de doubler la croissance du crédit (ou la taille du secteur bancaire) pour aider à atteindre l’objectif d’économie de 5 000 milliards de dollars.

Cela nécessiterait un plus grand nombre de banques, avec des bilans plus solides pour proposer des offres de crédit à divers segments de consommateurs. Au cours des dernières décennies, nous avons accumulé diverses catégories de licences bancaires. Avec l’intention initiale de servir des segments de consommateurs spécifiques ou des besoins de consommateurs ayant été dilués – voire absents maintenant – et, dans certains cas, restant non satisfaits malgré des années d’octroi de licences, ces licences continuent d’accumuler de la rouille dans le système et d’alourdir la tâche de supervision réglementaire, avec ni facilité bancaire ni amélioration de l’accès au crédit pour les consommateurs.

Les catégories bancaires comprennent aujourd’hui les banques du secteur public (12), les banques privées (21), les petites banques de financement (12), les banques de paiement (6), les banques rurales régionales (43), les banques étrangères (44), les banques locales (3) , institutions financières (4), banques coopératives urbaines (1 531), sociétés coopératives multi-États et banques (1 130). Combien de temps faut-il encore attendre pour reconnaître que ces modèles économiques n’ont pas fonctionné ?

En tant qu’élaboration de politiques pragmatique, il serait utile d’accepter la futilité des licences lorsqu’elles n’ont pas aidé la cause envisagée. Les licences étaient perçues comme précieuses et, par conséquent, la thésaurisation des licences s’est produite au fil des ans dans l’ensemble de la BFSI, y compris dans les espaces bancaires et non bancaires. L’écosystème de prêt d’aujourd’hui ne compte pas seulement des banques, mais aussi des NBFC, des HFC, des IMF et des prêteurs numériques. La prolifération des non-banques s’est produite en raison des grands écarts de distribution de financement trouvés dans tout le pays.

Les consommateurs qui ont découvert que les NBFC leur étaient ouvertes les traitaient avec révérence comme s’il s’agissait de banques ! Dans de nombreux cas, les banques ont trouvé plus facile d’accorder des crédits aux NBFC et de cocher leur conformité PSL. Que notre marché de la dette intérieure soit superficiel est un euphémisme. L’accès au crédit est faible, sporadique et avec des décaissements de mauvaise humeur, même après des décennies d’octroi de licences à essayer de le résoudre. Par exemple, quel est l’intérêt d’avoir une banque universelle qui ne prête pas aux PME ou à d’autres segments critiques pour l’économie ?

Après tout, on ne peut pas se cacher derrière des exercices de relations publiques chaque trimestre en changeant l’orientation des prêts – appelons cela la « saveur crédit du trimestre » ! Bien qu’il n’y ait pas de hiérarchie formellement reconnue dans les catégories bancaires, il y a sûrement la perception -Brahmin » en quelque sorte. Demandez à n’importe quel cadre supérieur de tous les secteurs et vous entendrez des histoires sur une telle perception. En outre, même la capacité prouvée de nombreuses fintechs à lever des capitaux importants et patients auprès d’investisseurs respectés et à déployer le crédit avec prudence a été ignorée dans le récit dominant.

Récemment, NITI Aayog a lancé l’idée de créer des « banques numériques » à pile complète, qui fonctionneraient principalement sur Internet et d’autres canaux proches pour offrir leurs services, au lieu de succursales physiques. Le document de discussion intitulé « Banques numériques : une proposition de régime d’octroi de licences et de réglementation pour l’Inde », s’attarde sur cette idée en détail, y compris sur leur opérationnalisation. Il propose que ces banques numériques émettent des dépôts, prêtent et offrent la gamme complète de services que la loi bancaire autorise les banques à fournir.

NITI, dans cet article, a fait remarquer que l’infrastructure numérique publique de l’Inde, en particulier UPI, a démontré avec succès comment défier les opérateurs historiques établis. Le Royaume-Uni a prouvé avec succès le concept de banques exclusivement numériques. Ce qui a commencé comme l’idée de « banque challenger » il y a quelques années, pour défier la puissance des géants bancaires traditionnels Big4, a ouvert de nouvelles idées pour l’accès au crédit pour des segments qui avaient été ignorés pendant des années.

Bien que la réglementation indienne n’autorise pas l’utilisation du terme « banque » à moins qu’une licence bancaire ne soit accordée, nous avons fermé les yeux sur les expressions telles que « néo banque » utilisées. L’expression n’est-elle pas trompeuse ? Pourquoi attendre le prochain problème pour le trier ?Simplifier les licences bancaires et regrouper les catégories bancaires en deux catégories, à savoir les banques universelles qui peuvent exercer toutes les fonctions dans l’ensemble du spectre bancaire et les banques spécialisées (banque PME, banque hypothécaire, banque Infra, etc) qui peuvent concentrer leurs prêts, sur la base de compétences spécifiques, aux PME, MPME, hypothèques, matières premières, commerce de gros, infra, etc.

Que chaque titulaire de licence de cette catégorie bancaire prête obligatoirement au moins 80 % de ses actifs au segment de consommation qu’il cible. Par exemple, les prêts au logement ont généralement des échéances de prêt de 15 à 20 ans, tandis que les prêts aux MPME peuvent être d’une échéance de 2 à 3 ans.

Reliez cela aux échéances des titres de créance disponibles et la gestion des risques devient plus facile lorsqu’elle est liée à la supervision réglementaire. En autorisant les banques spécialisées, les défis de l’inclusion financière et le problème de l’évitement du crédit auquel nous sommes confrontés depuis longtemps peuvent être résolus. Cela inciterait les banques à être rentables et à servir leur segment de consommateurs affinitaires plutôt que de faire croître le bilan sans réfléchir, ou de s’inquiéter de l’optique des relations publiques pour apaiser les investisseurs. Il n’est pas surprenant de voir la hiérarchie entre les banques et les non-banques, et, par conséquent, l’application de dispositions réglementaires différentes à ceux-ci.

Les soumettre tous à une réglementation générale et à un accès uniforme permettrait de préserver la stabilité financière et d’assurer une protection adéquate des consommateurs. Pour regrouper diverses législations bancaires en une seule, convertissez toutes les entités de prêt (banques ou non bancaires) dans une catégorie de banques ou dans l’autre, puis soumettez-les à un examen minutieux grâce à une supervision numérique en temps réel.

La supervision à taille unique ne fonctionne pas dans un monde interconnecté. Par exemple, ce dont une grande banque comme la SBI a besoin en termes de supervision sera très différent de ce dont une petite banque régionale du secteur privé a besoin. convertir toutes les entités de prêt au-delà d’une certaine taille d’AUM (disons, 25 000 crore) en banques. Éliminez progressivement les non-banques qui ne font pas beaucoup d’affaires ou qui n’ont pas fait leurs preuves dans un certain délai.

Le « brahmastra » réglementaire de « fit & proper » peut être prodigieusement utilisé dans cette entreprise. Tout en étant à cela, il est également important d’avoir un format de données commun à travers BFSI pour suivre les mouvements d’argent en temps réel afin d’assurer la stabilité fiscale. En tant que nation, nous passons du physique au phygital et de la distribution physique des services bancaires à un mode hybride ; simplifions nos normes de licence. Ensuite, nous pouvons passer du numérique également au numérique d’abord au numérique uniquement. Laissez nos consommateurs décider « quand » !

Conseiller d’entreprise et commentateur indépendant des marchés. Twitter : @ssmumbai

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.