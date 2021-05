Simplifier l’achat d’or en Suisse: Alankit s’associe à Digital Swiss Gold

Image représentative

Alankit Imaginations Limited, une filiale d’Alankit, s’est associée à Digital Swiss Gold (DSG), une plate-forme numérique innovante permettant aux investisseurs d’acheter et de détenir de l’or physique numériquement en Suisse ainsi que de vendre et d’envoyer de l’or via une application mobile. Ce partenariat exploitera la base de plus de 25 millions de clients d’Alankit et leur permettra de comprendre et d’investir numériquement dans l’or suisse de haute qualité, a déclaré Alankit dans un communiqué.

Digital Swiss Gold offre une expérience sans tracas d’achat de Swiss Gold pour des économies à long terme dans le confort de sa maison, avec tous les avantages de l’or en tant qu’investissement. Les investisseurs peuvent devenir un membre Digital Swiss Gold en créant un compte sur l’application en quelques minutes et acheter de l’or suisse par voie numérique, à partir de seulement 1 gramme, une fois qu’ils ont terminé le processus KYC.

Avec ce partenariat, Alankit vise à rendre la possession fractionnée d’or facile, rentable, sûre et sécurisée pour ses clients. La collaboration offrira des prix compétitifs et transparents, permettant à ses clients d’économiser jusqu’à 10% par rapport aux prix publiés de l’or indien en s’approvisionnant directement auprès des raffineries suisses et en éliminant les intermédiaires.

L’or suisse de DSG répond aux normes les plus élevées de finesse de 0,9999 et est conforme à toutes les spécifications des lingots d’or de la London Bullion Market Association (LBMA). Tous les achats sont enregistrés en permanence sur une blockchain privée autorisée et les acheteurs reçoivent une photo du lingot d’or avec un numéro de série ainsi qu’un reçu d’entrepôt numérique. L’or est audité et stocké dans des coffres Brink’s non bancaires entièrement assurés à Zurich en Suisse.

Outre tous ces avantages, grâce à l’association avec Digital Swiss Gold, les investisseurs avec Alankit auront également la possibilité de gagner de l’or et d’autres récompenses et réductions, de parrainer un ami et de gagner une récompense, et auront accès à une newsletter hebdomadaire d’experts financiers. .

Commentant le partenariat, Ankit Agarwal, MD Alankit Ltd., «Cette approche innovante et technologique de l’achat d’or rendra la possession d’or accessible à tous. Alankit a été dûment reconnu par des organisations bien connues pour ses efforts assidus pour réaliser l’offre révolutionnaire. En s’associant à Digital Swiss Gold, Alankit permet diverses offres aux clients et les aide à choisir la bonne plateforme pour acheter de l’or d’une manière plus simple. Ce produit a été conçu à l’aide de la dernière technologie d’application et est facilement téléchargeable depuis le Google Play Store afin que vous puissiez acheter de l’or suisse sans aucun problème. ”

Ashraf Rizvi, fondateur et PDG de Digital Swiss Gold & Gilded a déclaré: «Nous visons à rendre la possession d’or physique numérique, mobile et pratique tout en offrant de grandes économies aux clients. Nous voulons nous assurer que l’or numérique trouve sa place dans le portefeuille d’investisseurs de tous les groupes d’âge. Cette association avec Alankit nous permettra d’atteindre des investisseurs plus avertis intéressés à récolter les avantages d’une réserve de valeur, de stabilité et de rendements que fournit l’or 100% suisse sans avoir à se soucier de l’assurance, du stockage, de la manipulation physique, des difficultés et des frais de vente, ou valider l’authenticité. Les économies supplémentaires offertes par Digital Swiss Gold permettront aux clients d’investir davantage de leur argent durement gagné dans l’ultime réserve de valeur – l’or, qui a historiquement fourni une excellente protection contre l’inflation locale et des rendements attrayants pour les Indiens.

