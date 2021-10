Simplifier les fusions-acquisitions : radiation avec offre ouverte

Il pourra vraisemblablement être laissé à l’acquéreur le choix d’un prix qui permettra à la part publique de l’actionnariat de passer en dessous du seuil de 10 %.

Par Sandeep Parekh

Une réforme très recherchée dans le domaine des fusions-acquisitions cotées vient d’être engagée par SEBI. Lors de sa réunion de septembre, SEBI a décidé d’aligner les processus de rachat et de radiation et de supprimer la double procédure compliquée qui existe actuellement.

En vertu du règlement SEBI (acquisition substantielle d’actions et de prises de contrôle) de 2011, lorsque l’obligation d’offre ouverte obligatoire est déclenchée, un acquéreur est tenu de faire une offre pour au moins 26%. Dans les cas où l’acquéreur détient/acquiert déjà 49 % ou plus de la société cible, les 26 % supplémentaires peuvent porter la participation totale de l’acquéreur au-dessus du seuil minimum de participation publique (MPS). La loi MPS exige que les sociétés cotées aient au moins 25 % d’actionnaires sans contrôle.

Le règlement SEBI (Delisting of Equity Shares), 2009, exige que pour procéder à la radiation, une entité cotée doit se conformer à toutes les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris l’exigence de maintenir un MPS de 25 %. Ici, si l’acquéreur souhaite radier la société, il doit respecter le seuil MPS et réduire d’abord sa participation à 75 % (vente d’actions) puis tenter une radiation (achat d’actions). Si l’objectif était de radier l’offre publique d’achat, l’acquéreur devrait procéder à trois opérations publiques, chacune dans le sens inverse de la précédente. Les opérations publiques successives et contradictoires déroutent les actionnaires. Il s’agit d’un processus alambiqué qui n’aide pas à protéger les droits des investisseurs, mais crée un désordre procédural qui entrave les opérations de fusion et acquisition, ce qui pourrait nuire à la croissance économique.

Au moment de la promulgation des OPA, SEBI n’a pas accepté la recommandation du Comité consultatif sur les OPA d’autoriser l’option de radiation dans le cadre d’une offre ouverte. Par la suite, en 2015, il a été décidé d’introduire un cadre permettant à l’acquéreur de retirer la société de la cote au moment de l’acquisition. Conformément à ce cadre, un acquéreur ayant l’intention de se retirer de la cote doit déclarer son intention au moment de faire la déclaration publique détaillée, puis tentera de procéder à la radiation conformément à la procédure prévue dans le Règlement sur la radiation.

En cas de succès, les actionnaires sortiraient au prix de radiation, et en cas d’échec, les obligations d’offre publique devraient être remplies. La combinaison mécanique des réglementations manquait de synergie et était lourde et ne permettait pas un déroulement fluide des événements tout en maintenant les divers droits et obligations des parties concernées. Le processus compliqué de rachat et de radiation a également dissuadé les acquéreurs. Ainsi, il n’est pas surprenant que seulement quatre entités aient opté pour ce processus au cours des 10 dernières années.

Cadre révisé

Reconnaissant l’impraticabilité du processus ci-dessus de radiation à la suite d’une acquisition, et afin de rendre les fusions et acquisitions de sociétés cotées plus rationnelles et pratiques, tout en protégeant les intérêts des parties prenantes, un sous-groupe du comité consultatif sur les marchés primaires de SEBI a proposé un nouveau cadre d’alignement le Règlement sur les OPA et le Règlement sur la radiation. Le SEBI a accepté ce cadre avec certaines modifications.

Selon le nouveau cadre, si l’acquéreur souhaite retirer la société de la cote lors de l’acquisition du contrôle, il doit proposer un prix de radiation plus élevé, qui inclurait une prime par rapport au prix de l’offre ouverte. Si le processus d’offre ouverte aboutit à un franchissement du seuil de radiation par l’acquéreur (90 %), les actions seraient achetées au prix de radiation, et si le seuil de radiation n’était pas franchi, les actionnaires seraient rémunérés au prix de l’offre ouverte.

Dans le cas où l’acquéreur n’est pas en mesure de franchir le seuil de radiation, mais acquiert plus de 75 % du capital suite à l’offre publique, un délai de 12 mois à compter de la date de réalisation de l’offre ouverte serait accordé pour tenter de Règlement de radiation. Si la radiation échoue à nouveau, l’acquéreur disposerait de 12 mois supplémentaires pour réduire sa participation à 75 % afin de se conformer aux normes MPS.

Les acquéreurs qui souhaitent que la société cible reste cotée peuvent décider du nombre d’actions qu’ils souhaitent acheter lors de l’achat initial ainsi que de l’offre publique qui en résulte de manière à ce que le seuil de 75 % ne soit pas franchi, ou en cas de dépassement, céder l’excédent pour se conformer aux normes MPS.

Comme dans le cadre précédent, la découverte des prix est effectuée par le biais d’un processus de constitution de livres inversés (RBB). Dans un document de discussion, SEBI a noté quelques problèmes qui affligent RBB, tels que l’influence des prix par les demandeurs d’arbitrage, un groupe de grands actionnaires qui faussent le prix, ce qui empêche les petits actionnaires de se retirer, la complexité du processus qui peut ne pas être compréhensible pour certains actionnaires, promoteurs influençant le processus en cédant leur participation à des actionnaires amis, etc.

Ainsi, alors que le processus RBB permet à juste titre aux actionnaires de décider à quel prix la radiation doit avoir lieu, les problèmes liés au processus peuvent ne pas le rendre idéal pour un cadre qui cherche à aligner le Règlement sur le retrait de la cote avec le Règlement sur les OPA. Ainsi, dans le nouveau cadre, en lieu et place du processus RBB, SEBI a décidé d’adopter un mécanisme de tarification différentielle, c’est-à-dire que si l’acquéreur souhaite radier l’entité cotée, il doit proposer un prix de radiation plus élevé avec une « prime appropriée » par rapport à l’ouverture prix de l’offre. Cependant, SEBI n’a pas encore prévu le mécanisme permettant de déterminer ladite prime par rapport au prix de l’offre ouverte. Il pourra vraisemblablement être laissé à l’acquéreur le choix d’un prix qui permettra à la part publique de l’actionnariat de passer en dessous du seuil de 10 %.

Un amendement positif

Alors que la décision de SEBI n’est pas encore devenue un règlement, c’est un pas dans la bonne direction. Le processus simplifié peut être effectué en une seule fois au lieu de deux processus distincts (radiation puis offre ouverte), et offrira un chemin plus rationalisé et intuitif pour radier la société cible post-acquisition. La méthodologie de tarification proposée conduirait l’acquéreur à faire une offre unique (quoique à deux chiffres) aux actionnaires existants. La charge financière moindre, du fait que le prix de radiation n’est pas gonflé pendant le processus RBB, conduirait à un flux de capitaux plus libre et plus efficace.

Cela réduirait également la charge financière de l’acquéreur, qui pourrait être élevée en raison du gonflage du prix de radiation au cours du processus de RBB. Le prix élevé découvert a entraîné certains échecs de radiation. Outre la réduction de la charge financière, le cadre révisé facilitera la conformité et réduira également les coûts liés à la conformité. Plus important encore, cela redynamisera le marché du contrôle, ce qui entraînera des améliorations de la productivité pour les entreprises et libérera de la valeur pour les actionnaires en même temps.

