Simplifier les investissements à l’étranger – L’Express Financier

Les nouvelles règles autorisent désormais les allers-retours structurels et financiers, tant que les structures ne sont pas conçues pour l’évasion fiscale.

Par Vaibhav Gupta & Venkatraman Iyer

Le Centre a récemment annoncé le projet de Règlement sur les investissements à l’étranger et les règles sur les investissements à l’étranger pour les instruments autres que de dette (nouvelles règles). Les nouvelles règles seront finalisées après des consultations publiques (ouvertes jusqu’au 23 août). Celles-ci remplaceront les réglementations actuelles sur l’acquisition/le transfert par les entreprises ou les particuliers indiens, de titres étrangers (en vigueur depuis 2004) et de biens immobiliers (règles révisées en place depuis 2016). Ainsi, les nouvelles règles fourniraient une clarté indispensable sur les allers-retours, la signification du terme investissements de portefeuille, etc.

À l’heure actuelle, les règlements sur le contrôle des changes imposent des restrictions sur la convertibilité totale du compte de capital, c’est-à-dire qu’il existe des restrictions sur les flux de capitaux entrants et sortants. À titre d’exemple, la réglementation actuelle sur le contrôle des changes n’autorise que les instruments autres que les titres de créance tels que les instruments de capitaux propres et de quasi-fonds propres qui sont entièrement et obligatoirement convertibles en capitaux propres. En ce qui concerne les instruments de dette, diverses restrictions sont imposées telles que l’échéance minimale, les restrictions d’utilisation finale, etc. Ainsi, les fondateurs d’entreprises new age sont souvent limités dans leurs efforts de collecte de fonds. En outre, on pense que ces entreprises du nouvel âge peuvent obtenir de meilleures évaluations à l’étranger en raison de l’accès à un ensemble d’investisseurs spécialisés ayant une compréhension plus approfondie des modèles commerciaux numériques. En outre, l’internationalisation rapide des entreprises indiennes a conduit à la création de sociétés holding en dehors de l’Inde pour détenir les différentes composantes de l’entreprise. Nous avons également vu de nombreuses entreprises indiennes s’inscrire à l’étranger sur les bourses d’outre-mer et les inscriptions SPAC aux États-Unis ont également suscité un intérêt accru pour l’espace. En vertu de la réglementation actuelle, des restrictions s’appliquent aux résidents indiens qui créent des sociétés de portefeuille en dehors de l’Inde dans le but de posséder des entreprises indiennes. Alors que la RBI a accordé des approbations pour de telles structures aller-retour dans le passé, ces approbations ont été sélectives et cela aussi avec des conditions restrictives sur les investissements futurs et le rapatriement des revenus en Inde, etc.

Les nouvelles règles autorisent désormais les allers-retours structurels et financiers, tant que les structures ne sont pas conçues pour l’évasion fiscale. La réticence des régulateurs à autoriser une structure aller-retour dans le passé était due au fait que les autorités fiscales craignaient que de telles structures évitent les impôts (c’est peut-être la raison pour laquelle la mise en garde sur l’évasion/la fraude fiscale a été introduite).

Cependant, des éclaircissements supplémentaires sur ce qui constitue l’évitement fiscal/la fraude fiscale et sur qui en déterminera la nature sont nécessaires. Serait-ce le fisc, ou serait-ce la RBI elle-même ? La RBI agira-t-elle une fois que les autorités fiscales auront déterminé qu’il y a évasion/évasion fiscale, et si oui, à quelle étape du processus ? La clarté sur ce que signifie l’évitement fiscal/évasion fiscale serait grandement souhaitable et serait sûrement un point sur lequel de multiples représentations sont probables. Une approche libérale de RBI signale la proactivité alors que les entreprises indiennes se diversifient pour leurs ambitions mondiales.

Les nouvelles règles définissent pour la première fois le terme investissement de portefeuille à l’étranger (OPI) comme des investissements, autres qu’un investissement direct à l’étranger (ODI), dans des titres étrangers qui sont cotés. En outre, l’ODI est défini comme un investissement par voie d’acquisition de capital social d’une entité étrangère non cotée, ou la souscription à l’Acte constitutif d’une entité étrangère, ou un investissement dans 10 % ou plus du capital social libéré d’une société cotée. entité étrangère, ou lorsque le contrôle (directement ou indirectement) est acquis dans l’entité étrangère.

Ainsi, en vertu des Nouvelles Règles, les investissements dans des entités étrangères non cotées (quel que soit le pourcentage de détention) sont désormais classés en ODI. Par conséquent, même une petite participation dans une grande société étrangère non cotée sera désormais traitée comme un ODI, déclenchant la conformité avec le cadre réglementaire de l’ODI. Le changement est susceptible d’avoir un impact important sur les investissements des particuliers dans le cadre du régime LRS, compte tenu de ces petites participations dans des sociétés étrangères non cotées en tant qu’investissements de portefeuille. Il apparaît que, désormais, les investissements providentiels des particuliers dans des sociétés non cotées à l’étranger ne se feront que par la voie ODI. Si telle devait être l’intention, cela ne serait certainement pas considéré comme une libéralisation des normes existantes. Il sera donc important de préciser si les investissements dans le cadre du LRS doivent être en dehors des nouvelles règles, étant donné que les réglementations ODI pour les particuliers comportent plusieurs clauses restrictives concernant la création de filiales en aval, etc., des questions sur lesquelles l’individu peut n’avoir aucun contrôle.

Un autre aspect important est le versement aux fins des ESOP d’une société étrangère par les employés résidents de la filiale indienne. Les nouvelles règles autorisent un tel envoi, sous réserve des limites monétaires globales du régime LRS. Il s’agit à nouveau d’un amendement de grande envergure alors que les entreprises indiennes se mondialisent de plus en plus.

De toute évidence, les nouvelles réglementations visent à éliminer les goulets d’étranglement entravant l’expansion à l’étranger des entreprises indiennes et les ambitions d’investissement et constituent un pas dans la bonne direction. La clarté sur certains des aspects peut aider à fournir une certitude dans la prise de décision commerciale.

Les auteurs sont respectivement, partenaire et principal, Dhruva Advisors LLP

Les vues sont personnelles

