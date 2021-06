Simplifier l’impôt : mettre plus d’argent dans les mains des contribuables

Le gouvernement devrait envisager de doubler les limites prévues à l’article 80D.

Par TV Mohandas Pai & S Krishnan

La deuxième vague de Covid-19 en Inde, avec une augmentation plus importante du nombre de cas que la première, a nui à la vie et aux moyens de subsistance de la classe moyenne, des groupes à faible revenu et des sections économiquement faibles.

Beaucoup ont fait don d’importantes sommes d’argent pour le soulagement de la pandémie, et la société a largement pris en charge la crise. Le gouvernement doit comprendre cela. Dans le cadre du régime actuel de l’impôt sur le revenu, une personne physique peut prétendre à une déduction pour les dons faits à certains fonds, institutions caritatives, etc. Cependant, la déduction totale est limitée au plus faible du montant du don ou de 10 % du revenu total brut ajusté du contribuable. L’impact sur les revenus pour le gouvernement de la déduction de la section 80G par les contribuables individuels/HUF pour l’exercice 19 est de Rs 1 062 crore, environ 1,1% du montant total des incitations de Rs 95 377 crore pour cette année-là ! Le gouvernement devrait augmenter la limite de déduction de 10 % à 30 % pour cette année seulement afin que davantage de personnes puissent faire un don et utiliser la déduction. De même, la déduction fiscale annuelle pour le paiement de la prime d’assurance maladie du contribuable et de la famille est insuffisante. Le gouvernement devrait envisager de doubler les limites prévues à l’article 80D.

Les statistiques de déclaration de revenus pour diverses années d’imposition, publiées sur le site Web de la CBDT, révèlent que le revenu salarial est la source de revenu la plus élevée déclarée par les particuliers de l’AF14 à l’AF18 (dernières données disponibles). Le revenu salarial total dépassant Rs 2,5 lakh, déclaré par tous les individus dans leurs déclarations de revenus déposées au cours de l’exercice 18, était de Rs 19,28,620 crore. Le revenu salarial moyen par habitant était de Rs 7,94 lakh. Le revenu total d’une entreprise ou d’une profession dépassant Rs 2,5 lakh, déclaré par tous les particuliers dans leurs déclarations de revenus déposées au cours de l’exercice 18, était de Rs 8,23,981 crore. Le revenu moyen par habitant des affaires ou de la profession des individus était de Rs 5,14 lakh. Il semble que les contribuables ayant un revenu d’entreprise aient beaucoup plus de latitude pour amortir leurs dépenses!

Le Centre a introduit un nouveau régime fiscal pour les personnes physiques à partir de l’exercice 21, en plus du régime fiscal existant. Les deux régimes ont des tranches et des taux d’imposition distincts. Le régime fiscal actuel comporte quatre tranches, tandis que le nouveau régime fiscal inférieur comporte sept tranches d’imposition. La loi de finances 2020 a offert aux particuliers la possibilité de payer un impôt sur le revenu à des taux inférieurs s’ils ne réclament pas d’exonérations ou de déductions spécifiées. Environ 70 déductions et exonérations fiscales ne seront pas disponibles dans le cadre du nouveau régime fiscal réduit.

Le Covid-19 a augmenté le coût de la santé payé par les contribuables. La classe salariée est profondément touchée par l’augmentation des dépenses médicales pendant cette pandémie, qui ne peut être déduite de leurs revenus à des fins fiscales, alors que la classe affaires est en mesure de compenser une grande partie de ces dépenses. Comme mesure d’allègement pour les contribuables de la classe moyenne, il est suggéré que le nombre de tranches d’impôt sur le revenu sans exemptions ou déductions spécifiques soit réduit des sept à quatre tranches actuelles (voir graphique).

Cela soulagera un plus grand nombre de personnes en leur donnant plus de liquidités pour gérer la crise du Covid-19 et simplifier la fiscalité, tandis que l’impact sur les revenus sera minime.

De nombreux emplois ont été créés dans les secteurs de la technologie et des start-up. Ces deux secteurs devraient embaucher 4 à 5 ingénieurs lakh cette année. Y compris les emplois pour la chaîne d’approvisionnement et la livraison, la création d’emplois pourrait atteindre 10 lakh cette année. Alors que 14 nouvelles licornes jusqu’à présent cette année ont porté le total de l’Inde à 56, l’année pourrait se terminer avec 20 nouvelles licornes. Malheureusement, l’Inde pourrait devenir une colonie numérique en raison des désincitations fiscales auxquelles les Indiens sont confrontés lorsqu’ils investissent dans des start-ups.

Le gouvernement doit inciter les investissements indiens et créer des emplois en supprimant la discrimination flagrante dans le traitement fiscal des actions non cotées par rapport aux actions cotées. Un régime fiscal applicable aux actions cotées devrait être étendu aux actions non cotées. La période de détention des actions non cotées devrait être réduite à 12 mois pour être qualifiée d’immobilisation à long terme. La taxe LTCG sur les actions non cotées devrait être de 10 % et l’exemption de surtaxe renforcée devrait également être étendue à LTCG sur les actions non cotées.

Ces mesures agiront comme un vaccin économique pour les contribuables, et le gouvernement devrait annoncer ces mesures au plus tôt afin que les contribuables de la classe moyenne aient plus d’argent pour relever les défis de la pandémie.

Pai est président d’Aarin Capital Partners et Krishnan est conseiller fiscal

