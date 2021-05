Simplifiez l’achat de GBTC à rabais pour son ETF

La non-corrélation des actifs cryptographiques avec les marchés des actions et des titres à revenu fixe et une «grande majorité des investisseurs américains n’ont pas encore investi dans la cryptographie» a simplifié en investissant 10% du fonds dans Bitcoin.

Simplify Asset Management a annoncé le lancement de Simplify US Equity plus GBTC ETF.

Déposé le 23 mai à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le fonds investira au moins 80% de son actif net dans des titres de participation. La grande majorité des actions du fonds est investie dans l’ETF iShares Core S&P 500 et le reste dans des contrats à terme.

10% du fonds est investi en Bitcoin (allocation plafonnée à 15%) via Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Paul Kim, PDG de Simplify, a déclaré dans un communiqué,

«Des recherches récentes ont montré à quel point les actifs cryptographiques sont non corrélés aux marchés des actions et des titres à revenu fixe, ce qui en fait un élément potentiellement incontournable d’un portefeuille bien diversifié.» «Mais l’allocation aux crypto-actifs est difficile car les offres de gré à gré peuvent présenter une multitude de défis pour les investisseurs et les conseillers, la gestion de l’exposition directe aux crypto-monnaies peut être incroyablement longue et onéreuse, et il ne reste aucun ETF sur le marché offrant une exposition directe. à la cryptographie elle-même. »

Grâce à son SPBC, Simplify vise à résoudre ces défis et à fournir un «moyen liquide et évolutif d’ajouter une exposition Bitcoin à un portefeuille». Le Fonds facture des frais de 0,50%.

Alors que les «vrais investisseurs purs et durs» en crypto sont déjà dans le bitcoin, «une grande majorité des investisseurs américains n’ont pas encore investi dans la crypto», a déclaré Kim, ajoutant que des sondages montrent que la majorité des conseillers financiers ont été interrogés sur la crypto par leurs clients.

GBTC est un fonds à capital fixe qui investit dans Bitcoin, qui se négocie actuellement avec une décote de près de 13%, se remettant d’un creux de 21,23% depuis le 14 mai.

Comme nous l’avons signalé, les actions GBTC qui sont verrouillées pour une période de six mois, commenceront à se débloquer d’ici ce week-end et gagneront du rythme le mois prochain, en particulier dans la seconde moitié de juin, et le plus grand déblocage d’actions à la mi-juillet qui inondera le marché.

«Nous achetons Bitcoin via GBTC à un prix réduit», a déclaré Kim. «Si le GBTC se négocie avec une prime à l’avenir, nous pouvons gérer l’entrée et le rééquilibrage à la fois du point de vue fiscal et du ciblage stratégique, ainsi que du point de vue de la prime / remise.»

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.