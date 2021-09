Simpliwork va louer 1,2 million de pieds carrés d’espace géré en FY22

Il attribue l’intérêt croissant des grandes entreprises à l’incertitude concernant la pandémie, la demande refoulée et la baisse des loyers. (Image représentative)

L’opérateur d’espaces flexibles, Simpliwork Offices, louera environ 1,2 million de pieds carrés (MSF) d’espaces de bureaux gérés au cours de l’exercice 22 avec Gurgaon, Hyderabad et Mumbai en tête du rallye alors que les grandes entreprises explorent des périodes de verrouillage flexibles et un modèle immobilier léger en se concentrant sur la lieu de travail plus productif et plus sûr pour les employés.

« Donc, un ajout net de 1,2 MSF se produira au cours de l’exercice 22. À l’intérieur de cela, 4 à 4,50 lakh pieds carrés est Gurgaon et le solde sera une combinaison de Mumbai et Hyderabad. Nous entamons également des rapprochements avec des bâtiments à venir en 2023 en juillet ou août ou septembre. Ce sera encore 5 lakh pieds carrés », a déclaré à FE le fondateur et PDG de Simpliwork Offices, Kunal Walia.

Il attribue l’intérêt croissant des grandes entreprises à l’incertitude concernant la pandémie, la demande refoulée et la baisse des loyers. En 2021, il y a d’énormes changements après la deuxième vague. Les employeurs qui ont restreint l’empreinte de leurs bureaux l’année dernière sont confrontés à deux réalités : leurs effectifs sont en hausse car des affaires importantes arrivent en Inde, en particulier dans les services informatiques, et la plupart ont réduit leurs bureaux en 2020.

« La combinaison de ces deux facteurs crée une demande refoulée importante. La couverture vaccinale est bonne, les gens savent donc clairement qu’une fois les vaccinations effectuées, ils peuvent commencer à amener les employés au bureau », a-t-il ajouté.

Le directeur exécutif d’India Sotheby’s International Realty, Gagan Randev, souligne également le virage stratégique de la location commerciale. “On assiste également à certaines tendances migratoires parmi les grandes entreprises clientes vers le modèle hub and spoke avec des espaces flexibles, afin que les employés puissent travailler plus près de leur domicile en banlieue et éliminer le besoin de parcourir de plus grandes distances dans des taxis, des navettes et des métros partagés”, a-t-il ajouté. .

Les entreprises choisissent des espaces avec des clauses moins restrictives comme des périodes de verrouillage inférieures, a déclaré Randev, ajoutant: «Par exemple, il était courant de voir des périodes de verrouillage de trois ans plus tôt, mais nous voyons rarement des verrouillages supérieurs à 12 à 18 mois actuellement. Certaines entreprises deviendront également prudentes en prenant toutes leurs exigences en une seule fois et peuvent choisir de travailler dans des espaces de travail gérés selon un modèle flexible similaire, car elles observent comment 2022 et au-delà se dérouleraient ».

Selon un rapport Ficci-CBRE sur l’avenir des espaces de travail flexibles, publié en août, dans les années à venir, les entreprises chercheraient à inclure non seulement des espaces loués standard dans leurs portefeuilles de bureaux, mais également une variété d’autres formats, y compris, mais sans s’y limiter aux bureaux flexibles. “Cela permettra probablement aux employés de choisir des lieux de travail qui correspondent à leur mode de vie et à la nature de leur travail – une tendance selon CBRE conduirait à une dispersion géographique des emplacements de bureaux”, a-t-il ajouté.

Walia a déclaré que la rationalisation des tarifs de location s’est produite dans la plupart des grands micro-marchés au cours des 6 à 7 derniers mois. Qu’il s’agisse d’Hyderabad, de Gurgaon ou de Bangalore, la plupart des développeurs ont réalisé que le marché nécessitait une correction, ou qu’une correction s’est produite, entraînant ainsi une baisse des prix, a-t-il ajouté.

Citant des exemples, il a déclaré : « Cyber ​​City à Gurgaon a connu une rationalisation des prix d’environ 8 à 10 %. Tandis qu’Udyog Vihar ou Golf Course Extension ou golf (Gurgaon), assiste à des rationalisations locatives de l’ordre de 10-14%. L’immobilier à Mumbai est très différent, mais même Lower Parel a corrigé de 14 à 15 %.

Faisant preuve de confiance quant à l’avenir des espaces de travail flexibles, Walia a noté : « Il y a deux ans, l’industrie des espaces flexibles contribuait à environ 7 % du total de la location de bureaux. Aujourd’hui, je pense qu’au cours de cette année (FY22), la location de 18 à 20 % se ferait uniquement par le biais d’opérateurs de coworking et de flex. Nous sommes donc devenus un cinquième du marché total de la location ».

