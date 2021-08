Sims 4 Cottage Living est déjà l’un des meilleurs packs

Image : EA

Il y a quelques “incontournables” pour les fans des Sims. Ce sont des éléments de base tellement ancrés dans nos mondes IRL ou dans la franchise qu’un jeu Sims semble manquer sans eux : fréquenter l’université, avoir un animal de compagnie, changer les saisons, jouer en famille, quelque chose de magique ou d’un autre monde, oh, et l’agriculture.

Alors que l’équipe Maxis derrière Les Sims 4 a répondu à la plupart de ces demandes, Simmers a continué à réclamer une extension agricole sept ans après la sortie de l’entrée. Avec le pack d’extension Cottage Living, l’équipe des Sims a enfin tenu une promesse tacite.

Cottage Living est un pack d’extension, le plus grand type de DLC pour le jeu, qui apporte le nouveau monde de Henford-on-Bagley, l’élevage et l’agriculture. Henford-on-Bagley s’inspire clairement des « collines ondulantes et des cottages rustiques et pittoresques de la campagne anglaise », comme l’a dit Antonio Romeo, le producteur principal du jeu, à Kotaku. En plus de briser la routine des mondes centrés sur les États-Unis, Les Sims 4 possède une base de fans importante au Royaume-Uni, ainsi qu’une forte cohorte de streamers de la région.

Les joueurs peuvent également élever des poulets, des vaches et des lamas. Si vous vous demandez pourquoi les lamas seraient inclus dans un pack agricole, les lamas sont la mascotte non officielle des Sims. Les jeux ont inclus de nombreuses références aux lamas depuis la première itération, comme des mascottes universitaires et des blagues sur leur alimentation. De plus, les fermes de lamas sont apparemment une chose au Royaume-Uni ! Donc là!

Et bien que la culture de plantes, de fleurs, d’herbes, etc. ait été incluse dans le jeu de base et même ajoutée au pack d’extension Seasons, Cottage Living devait évidemment augmenter la mise. Le DLC ajoute non seulement de nouvelles cultures « normales », mais également la possibilité de faire pousser des cultures surdimensionnées qui prennent plus de place et prennent plus de temps à pousser. Ils peuvent également être soumis à la Finchwick Fair, qui a lieu à Henford-on-Bagley. Et, oui, les aubergines sont l’une des cultures surdimensionnées.

Cottage Living excelle également dans son attrait généralisé en donnant des détails aux joueurs qui ne souhaitent pas emballer leurs maisons virtuelles et s’installer dans la vie à la campagne. L’une des raisons les plus importantes d’acheter l’un des packs DLC provient sans doute des nouveaux éléments. Construire/acheter des objets, qui sont utilisés lors de la création ou de la modification d’une maison ou d’autres bâtiments, sont des détails clés pour tout joueur. C’est particulièrement crucial pour les constructeurs, qui sont des Simmers qui démarrent le jeu en grande partie pour ses capacités architecturales.

Il existe également une bonne quantité d’articles Create-a-Sims, comme des cheveux, des vêtements, des tatouages ​​ou d’autres détails “Sim”. Cela pourrait être l’élément le plus faible de Cottage Living, ne serait-ce qu’en raison de ses points forts ailleurs.

En ce qui concerne le gameplay non agricole, Henford-on-Bagley est impressionnant. C’est l’un des plus beaux mondes DLC que les Sims 4 ont sorti depuis un moment. Cela témoigne à la fois de la qualité de Henford-on-Bagley et de la nature décevante de certains, mais pas de tous, des emplacements de pack les plus récents.

Et il y a quelques activités qui n’impliquent pas l’agriculture, comme le point de croix et la possibilité d’acheter et d’utiliser des produits d’épicerie dans la cuisine, devraient vous rendre trop onéreux. (Pour reprendre les mots de Barefoot Contessa Ina Garten, « Acheté en magasin, ça va. »)

Mais d’autres détails, comme cuisiner avec des enfants et de nombreux défis, ont également été ajoutés en tant que mises à jour du jeu de base.

Beaucoup de défis, encore, sont une mise à niveau majeure du gameplay. Plutôt que d’utiliser un emplacement de trait de lot, qui peut ajouter du caractère au monde et à la construction de l’histoire, les traits qui ajoutent un niveau de difficulté peuvent désormais être ajoutés en tant que défis de lot distincts. Le jeu de base ne propose que le défi « hors réseau », mais Cottage Living ajoute les défis « vie simple » et « renards sauvages ». Il existe de nombreux autres traits d’autres packs DLC qui ont également été transformés en défis.

Et les fans inconditionnels des Sims adoreront cette tradition ajoutée. Sans trop entrer dans les mauvaises herbes, Les Sims 4 existe sur une chronologie différente des autres jeux Sims. Cela signifie que certains PNJ classiques ont changé ou ont complètement disparu. La résidente des Sims, Agnes Crumplebottom, fait son retour triomphal dans Cottage Living, qui est un joli clin d’œil aux Simmers hardcore de longue date.

La formule Cottage Living a été un énorme succès pour l’EA et la franchise, qui observe une révolte croissante des fans depuis plus d’un an. En fait, le succès de Cottage Living ne fait que souligner la situation précaire entre la franchise et ses fervents fans. Les joueurs sont devenus de plus en plus impatients face aux DLC impopulaires, à la lenteur du jeu à résoudre les problèmes de diversité et aux bugs persistants. Mais Cottage Living est un sacré pas dans la bonne direction.

La réponse sur les réseaux sociaux a été extrêmement positive, avec des détails relativement mineurs étant pincés. Certains ont contesté le délai entre l’annonce et le lancement, qui est généralement très court, en particulier selon les normes de l’industrie. Et, bien sûr, les chevaux. Quiconque connaît un peu la base de fans des Sims sera probablement conscient du désir massif du groupe d’inclure des chevaux dans le jeu. Cottage Living n’inclut pas les chevaux, au grand dam de certains joueurs.

“Faire des chevaux avec la qualité et la profondeur de jeu qu’ils méritent est une entreprise importante”, a déclaré Romeo à Kotaku par e-mail. “Nous avons estimé qu’ils n’étaient pas au cœur de l’expérience du jardin à la table, nous nous sommes donc concentrés sur les animaux qui sont dans Cottage Living.”

Mis à part les obsessions équines, Cottage Living est déjà sur le point de devenir l’une des plus grandes extensions des Sims 4, un exploit louable pour un jeu vieux de sept ans. Mais Les Sims n’est pas comme la plupart des jeux.

Alors que les développeurs de Maxis derrière Cottage Living poussent un soupir de soulagement, les questions qui subsistent déjà – pour eux et pour les joueurs – sont : « Quelle est la prochaine étape ? »