Sims propulse Ga. Tech à 45-22 contre le n ° 21 de la Caroline du Nord

in

Jeff Sims était vraiment bouleversé pendant quelques jours. Puis il se ressaisit et attendit une autre chance.

Quand c’est arrivé samedi soir, il en a bien profité.

Sims est sorti du banc pour courir pour trois touchés et passer pour un autre, la défense de Georgia Tech a étouffé Sam Howell une grande partie du match et les Yellow Jackets ont battu une équipe classée pour la première fois au cours des trois saisons de Geoff Collins en tant qu’entraîneur avec un 45-22 bouleversé du n ° 21 Caroline du Nord.

Sims a joué pour la première fois depuis qu’il a été blessé lors d’une défaite en ouverture de saison contre le nord de l’Illinois et a cédé son poste de départ à Jordan Yates.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

“Je ne vais pas mentir”, a déclaré Sims. “J’étais vraiment dans un marasme mental pendant quelques jours. Mais je viens de parler à ma famille, j’ai bloqué le bruit extérieur, je me suis penché sur Dieu et ma famille, et ils m’ont vraiment aidé à traverser ça.”

Sims a remplacé Yates à la fin du deuxième quart-temps et a couru pour des touchés de 11 et 1 verges qui ont permis à Georgia Tech de contrôler – ce dernier mis en place par son scamper de 38 verges.

Sims a lancé une passe de 27 verges à Malachi Carter et a terminé le match en beauté, marquant sur une course de 50 verges avec un peu plus d’une minute à jouer pour Georgia Tech (2-2, 1-1 Atlantic Coast Conference).

Il a couru pour 128 verges en 10 courses et a complété 10 des 13 passes pour 112 verges.

“Il n’y a aucun avantage à ce que je sois un boudeur”, a déclaré Sims. “Je savais que mon heure allait venir.”

La Caroline du Nord (2-2, 1-2) s’annonce comme l’une des équipes les moins performantes du pays après son entrée dans la saison classée dans le top 10.

Sam Howell a été limogé huit fois et a échappé deux fois, menant à 10 points pour les Yellow Jackets en première mi-temps. Il a également été bourré lors d’une quatrième descente sur son propre territoire, créant un champ court pour un autre touché de Georgia Tech.

“Je suis vraiment, vraiment déçu de la façon dont nous avons joué”, a déclaré l’entraîneur Mack Brown. “Sims est arrivé et a fait un travail formidable en seconde période. Nous n’avons pas pu l’arrêter.”

Howell a complété 25 des 39 pour 306 verges et deux touchés. Il a également marqué le premier touché du match sur une course de 23 verges, mais a terminé avec seulement 8 verges au sol après des matchs consécutifs avec plus de 100 verges.

Le principal bourreau de Howell était le secondeur de Georgia Tech Charlie Thomas, qui a réussi 2,5 sacs et 4,5 plaqués dans le champ arrière des Tar Heels.

« Nous savions que nous devions mettre la pression sur lui », a déclaré le secondeur Quez Jackson, qui a inscrit 10 plaqués, dont un sac. “Il peut te battre avec ses bras et ses jambes.”

Les Tar Heels ne ressemblaient en rien à l’équipe qui a renversé Virginia la semaine précédente, accumulant 699 verges au total dans une victoire de 59-39.

Au lieu de cela, ils sont revenus à la forme fragile d’une défaite de 17-10 à Virginia Tech lors du premier match de la saison, lorsque Howell a été limogé six fois et a lancé trois interceptions.

MAYHEM CHEZ MERCEDES-BENZ

Les Yellow Jackets ont disputé le premier de six matchs en six saisons au stade Mercedes-Benz, à environ un mile de leur campus du centre-ville et mieux connu comme domicile des Falcons d’Atlanta de la NFL.

L’installation au toit rétractable n’était qu’à moitié remplie. La fréquentation annoncée était de 37 450 et aucun billet n’a été vendu sur le pont supérieur.

Pourtant, Collins le considérait comme un succès, affirmant que c’était le début de plus grandes choses pour son programme.

“J’ai beaucoup de visions de ce que ce programme peut être, devrait être, sera”, a déclaré l’entraîneur. « Vous en avez un aperçu ce soir.

L’EMPORTER

Caroline du Nord : Les Tar Heels ont tout simplement commis trop d’erreurs pour être considérés parmi les meilleures équipes du pays. Parmi leurs sept pénalités, il y en a une qui a effacé un placement sur le terrain. Ils se sont précipités pour seulement 63 verges et ont accordé 13 plaqués derrière la ligne de mêlée. C’est le retour à la planche à dessin pour Brown et son équipe.

Georgia Tech: Sims a sûrement retrouvé le poste de départ qui était le sien lors d’une saison de première année prometteuse et du premier match de 2021. Yates a fait son troisième départ consécutif au poste de quart-arrière, même si Sims était en bonne santé, mais l’offensive n’a pas fait grand-chose jusqu’à Collins fait le changement. Georgia Tech n’avait que 71 verges sur cinq possessions avec Yates au poste de quart, mais a terminé avec 394 verges au total.

SIGNATURE GAGNE

Collins est entré dans la soirée avec une fiche de 7-18 depuis qu’il a pris ses fonctions d’entraîneur de Georgia Tech en 2019, dont une note de 0-6 contre des équipes classées.

Faites-en 1-6.

SUIVANT

Caroline du Nord : Entamez une séquence de trois matchs consécutifs à Chapel Hill lorsqu’ils accueilleront leur rival Duke samedi prochain.

Georgia Tech : Retour sur le campus samedi prochain pour affronter Pittsburgh au Bobby Dodd Stadium.