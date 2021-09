Simu Liu aurait déjà comparé la pédophilie à l’homosexualité sur Reddit

in

Le plus récent acteur de héros d’action de Marvel, Simu Liu, aurait une fois comparé le fait d’être pédophile à l’homosexualité – ce qu’il a comparé à une mutation génétique et à une maladie… et quelque chose pour lequel il avait de la sympathie.

L’étoile principale de “Shang-Chi et la légende des dix anneaux” est dans la ligne de mire de Twitter en ce moment, alors que les gens ont refait surface d’anciens messages Reddit à partir d’un compte qui lui est attribué … et qui semble même avoir une pièce d’identité ‘d lui-même comme appartenant à Simu à divers points.

Le compte a depuis été supprimé, et beaucoup de ces messages sont effacés, mais le contenu vit pour toujours sur Internet … et de nombreux messages en question – y compris ceux sur la pédophilie – ont été capturés et catalogué … et le mec attrape une grosse chaleur pour ça maintenant.

Les publications sur la pédophilie sont celles qui suscitent le plus d’indignation… car le récit dit littéralement que la pédophilie n’est pas différente d’être homosexuel, d’un point de vue biologique. Il dissèque ensuite les recherches que le propriétaire du compte dit avoir faites pour un de leurs rôles dans lequel ils jouaient un pédo.

Nous n’entrerons pas dans les détails – vous pouvez lire leur version complète ci-dessus – mais disons simplement … l’utilisateur ici suggère que les pédophiles ont besoin d’aide – mais PAS de thérapie de conversion, quelque chose qui a été utilisé (de façon controversée) parmi certains groupes pour « traiter » l’orientation sexuelle des homosexuels.

L’utilisateur indique également clairement qu’il est faux de profiter des mineurs – mais tout l’argument est étrange et alambiqué … et entre en terrain risqué. Bien sûr, cette personne qui fait appel à des personnes LGBT pour faire valoir son point de vue le rend d’autant plus incendiaire.

Oh cool c’est ici – Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) 17 septembre 2021 @SimuLiu

Simu lui-même semble avoir répondu à cette controverse – en renvoyant à un de ses tweets de 2019 dans lequel il dit qu’il n’a plaidé que pour la positivité dans sa vie, et pour diriger toute colère contre lui vers “le système qui a fait cela à TOUS d’entre nous .”

Il a également répondu à cela avec cette nouvelle pensée: “Twitter est parfois un endroit diffamatoire, et cela fait du bien de fermer les trolls et les acteurs de mauvaise foi qui veulent traîner votre nom dans la boue.” On ne sait pas ce que cela pourrait signifier exactement, ou s’il s’agit d’un aveu de propriété des messages.

Twitter est parfois un endroit diffamatoire, et cela fait du bien de fermer les trolls et les acteurs de mauvaise foi qui veulent traîner votre nom dans la boue. – Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) 17 septembre 2021 @SimuLiu

Nous avons contacté l’équipe de Simu pour confirmer l’authenticité de ces réflexions sur Reddit et pour obtenir des éclaircissements supplémentaires. Pour l’instant, aucun mot en retour.