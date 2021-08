Simu Liu de Shang-Chi à Disney : “Nous ne sommes pas une expérience” ⋆ .

Le PDG actuel de Disney, Bob Chapek, doit arrêter de parler. Chaque fois qu’il parle, surtout quand il s’agit de Marvel, tout un tas d’ordures se répand. Tout en discutant des revenus de Disney au troisième trimestre, Chapek a qualifié le film Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui sortira bientôt, “d’expérience intéressante” suivi d'”un autre point de données”. Le point que Bob essayait de faire valoir était que Disney peut être flexible et sortira Shang-Chi pendant 45 jours en exclusivité dans les cinémas avant de sortir le film à la maison, à la demande. Cependant, le choix du mot ne convenait pas, étant donné qu’il parlait du premier film de super-héros asiatique de Marvel à une époque où les crimes haineux de l’AAPI étaient en augmentation. Shang-Chi lui-même, la star du film Simu Liu, a fait savoir à Chapek and Co. sur Twitter que lui et sa co-star n’étaient pas des “expériences” et que ces bêtises n’allaient pas voler.

Simu Liu est prêt à entrer dans l’histoire lorsque Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortiront en salles le mois prochain le week-end de la fête du Travail. L’acteur sino-canadien, 32 ans, a publié samedi une déclaration passionnée sur le film sur les réseaux sociaux, qui semblait être en réponse à un récent commentaire du PDG de Disney, Bob Chapek. “Nous ne sommes pas une” expérience intéressante “”, a commencé Liu. «Nous sommes l’opprimé; le sous-estimé. Nous sommes les briseurs de plafond. Nous sommes la célébration de la culture et de la joie qui perdureront après une année difficile. Nous sommes la surprise », a écrit l’acteur. « Je suis viré pour entrer dans l’histoire le 3 septembre ; REJOIGNEZ-NOUS.” Shang-Chi et la légende des dix anneaux entre dans l’histoire en tant que premier volet de l’univers cinématographique Marvel avec un rôle principal asiatique et une distribution à prédominance asiatique. C’est une forme de représentation bienvenue au milieu de l’augmentation des crimes haineux contre la communauté AAPI pendant la pandémie. Liu incarne Shang-Chi, un artiste martial qualifié, qui a été formé comme assassin depuis son enfance. Après avoir quitté l’organisation Ten Rings pour mener une vie normale à San Francisco, il est obligé de faire à nouveau face à son passé. Liu joue aux côtés d’Awkwafina, Michelle Yeoh et Benedict Wong.

C’est un commentaire très bien ficelé, j’applaudis Simu. Il a parfaitement le droit d’être en colère, les commentaires de Chapek étaient au mieux ignorants. Je sais de quoi Chapek essayait de parler de la structure des prix après la débâcle de Black Widow, mais il ne s’est pas demandé à quel point ses commentaires étaient insensibles et il devrait absolument en être tenu responsable. C’est le PDG de Disney, il doit penser à chaque optique et chaque extrait sonore, et c’était affreux. Simu l’a laissé tranquille. Mais je pense qu’il l’a fait pour les bonnes raisons. Même s’il a raison, nous savons comment certaines personnes auraient décrit un combat avec Disney dans la presse, et cela aurait nui au film. Au lieu de cela, Simu a fait une déclaration puissante et l’a redirigée vers la promotion du film. Disney a raté la promotion de Mulan. Cela, ainsi que tous les autres problèmes rencontrés par le film, a mis beaucoup de pression sur les épaules de Shang-Chi. On dirait que le casting peut le gérer, cependant. Je ne connais pas cette bande dessinée ou cette histoire, mais mes amis le savent et, comme Simu, ils sont enthousiastes à l’idée, donc je suis excité. Shang-Chi et la légende des dix anneaux s’ouvre le 3 septembre.

Nous ne sommes pas une expérience. Nous sommes l’opprimé; le sous-estimé. Nous sommes les briseurs de plafond. Nous sommes la célébration de la culture et de la joie qui perdureront après une année difficile. Nous sommes la surprise. Je suis viré pour entrer dans l’histoire le 3 septembre ; REJOIGNEZ-NOUS. pic.twitter.com/IcyFzh0KIb – Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) 14 août 2021

