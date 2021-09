Simu Liu de Shang-Chi a lancé un premier lancer de dynamite, puis a fait un backflip au match des géants

in

Je suppose que je ne devrais pas non plus être surpris, car Simu Liu s’est avéré vraiment, vraiment bon dans pratiquement tout ce qu’il a essayé. La star de MCU, qui était surtout connue au début de sa carrière pour la merveilleuse comédie familiale Kim’s Convenience, a si bien réussi les séquences réelles dans Shang-Chi, ce qui était un peu un point d’interrogation lors de son premier casting, au moins jusqu’à il s’est fait branler. Il s’est également avéré être une interview vraiment engageante et un promoteur infatigable du film. En voyant maintenant ses talents de joueur de baseball, il est difficile d’imaginer qu’il ne sera pas très recherché pour les matchs de softball caritatifs d’Hollywood.