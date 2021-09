Simu Liu de Shang-Chi: que regarder pour voir plus de la star de cinéma Marvel

in

Dans la série télévisée NBC, l’ancien béret vert (Clive Standen) ébranlé par une tragédie personnelle (le meurtre brutal de sa propre sœur) a la possibilité d’utiliser son “ensemble particulier de compétences” pour se faire “un cauchemar pour les gens” comme ceux qui lui ont causé de la douleur pendant une potentiellement « longue carrière » en tant qu’agent de la CIA.

Pourquoi ça vaut le coup de vérifier si vous aimez Simu Liu : Simu Liu allait également se lancer dans des drames policiers américains avec son rôle dans la première saison de Taken – la préquelle épisodique de courte durée de NBC à la franchise de films d’action à succès du nom mettant en vedette Liam Neeson – sur laquelle il a joué Faaron, un membre de la équipe qui aide un jeune Bryan Mills dans ses diverses missions de plus en plus dangereuses.

