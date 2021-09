Simu Liu de Shang-Chi réagit de manière hilarante aux fans qui compilent ses photos de mannequins

in

Avant de développer ses compétences en arts martiaux sur grand écran, Simu Liu semble avoir eu une brève carrière en tant que modèle de photo de stock, et son travail est honnêtement délicieux. Liu est la star parfaite d’un vidage de photos d’images de stock qui ont probablement toutes été prises le même jour, et il semble avoir une bonne attitude vis-à-vis des clichés. Liu a sans aucun doute parcouru un long chemin et a payé sa cotisation avant de devenir un véritable super-héros Marvel avec Shang-Chi.