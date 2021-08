Mais la réalité insensée à laquelle Simu Liu s’attaque vient du Tweet de gauche. Comme vous pouvez le constater à partir de l’horodatage, l’acteur a contacté Marvel Studios en 2018 et a essentiellement dit: “Yo. Parlons.” Et ils ont écouté. Ce serait comme si un guitariste tweetait à Sir Paul McCartney, “Hey Paul, Beatles reunion tour?” Et puis McCartney appelle cette personne et lui dit : « Faisons-le. Tu es George maintenant.