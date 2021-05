Simu Liu de Shang-Chi révèle comment il s’est fait déchirer pour jouer à un super-héros

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers cinématographique Marvel ne cesse de croître et la phase quatre semble être une doozy. Il y a un certain nombre de projets de films actuellement dans la boîte, y compris Shang-Chi de Destin Daniel Cretton et la légende des dix anneaux. La première bande-annonce du film est récemment arrivée, montrant comment Simu Liu a pu jouer le personnage principal. Et maintenant, nous savons comment l’acteur de Kim’s Convenience a réussi à se mettre en forme de super-héros.