Simulateur Ferrari 2022 à la pointe de la technologie

Un tout nouveau simulateur a été achevé chez Ferrari, que l’équipe utilisera lors du développement de leur voiture 2022.

L’équipe s’est associée à la société de simulation basée au Royaume-Uni, Dynasma, pour construire leur nouvelle simulation, qui a pris deux ans pour concevoir et construire, sous la direction de l’ancien ingénieur Ferrari, Ashley Warne.

Il sera basé entre l’usine Ferrari et la piste d’essai de Fiorano et, après une période d’étalonnage, il sera prêt à être utilisé par l’équipe et à jeter les bases de sa voiture pour l’année prochaine, qui sera radicalement modifiée en raison de nouvelles réglementations techniques en le sport.

Ferrari eux-mêmes sont satisfaits de leur nouveau simulateur, qui, selon eux, sera en mesure de fournir une plate-forme solide sur laquelle se lancer dans la construction de la nouvelle génération de voitures.

« La simulation et la technologie numérique vont jouer un rôle de plus en plus important dans le développement d’une voiture de Formule 1 et nous pensons avoir fait le meilleur choix possible, en nous concentrant sur la création d’un outil qui nous permettra de faire un saut de génération dans ce secteur. “, a déclaré Gianmaria Fulgenzi, responsable de la chaîne d’approvisionnement de Ferrari.

« Pour le produire, nous avons choisi Dynasma, une entreprise jeune et dynamique. Il a fallu deux ans pour terminer ce projet et maintenant nous sommes prêts à commencer à l’utiliser sur le projet 674, qui est le nom donné à la voiture qui sera produite sur la base du nouveau règlement technique qui entrera en vigueur en 2022.

Les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz sont à égalité dans le championnat des pilotes cette année jusqu’à présent, séparés de seulement deux points avant le Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end prochain.

Le directeur de l’équipe Mattia Binotto a déclaré que leur combat pour la P3 dans le championnat des constructeurs avec McLaren n’était pas la première priorité de la Scuderia cette saison, préférant se concentrer sur la cohésion de l’équipe et fournir la meilleure plate-forme possible pour le règlement 2022.

L’arrivée du nouveau simulateur signifie que l’équipe pourrait bien prendre le dessus sur ses rivaux en mettant en place un outil pour pouvoir tester sa nouvelle spécification 2022 en utilisant cette nouvelle technologie dans son usine.

