Sin & Punishment pour Nintendo 64 a maintenant un Western Box Art officiel

Après une rumeur récente, Nintendo a levé hier le voile sur les jeux N64 pour son service Switch Online. Ils arriveront “tard” le mois prochain dans le cadre d’un “Pass d’extension” qui comprend également les titres Sega Genesis (Mega Drive).

Les fans ont repéré quelques petites différences entre les régions – comme l’ajout de Robot personnalisé et Robot personnalisé V2 au Japon, ainsi qu’un contrôleur Sega Mega Drive à six boutons. Maintenant, le bruit semble s’être répandu sur la façon dont Nintendo est allé jusqu’à créer une boîte d’art officielle nord-américaine pour Péché et punition ici à l’ouest, à afficher sur Switch Online.

Le jeu de tir arcade-rail co-développé par Treasure (connu pour Héros Gunstar, Ikaruga, et plus) est sorti sur le N64 en 2000, exclusivement au Japon. Sept ans plus tard, il a obtenu une version sur la console virtuelle Wii et a finalement suivi avec une version Wii U. À l’époque, les modifications de l’art de la boîte n’étaient pas vraiment nécessaires. Voici l’art de la boîte japonaise, au cas où vous ne vous en souvenez pas :

Le propriétaire de Limited Run, Josh Fairhurst, a également vu la boîte d’art nord-américaine ci-dessus faire le tour et a noté à quel point ce serait un “rêve” de travailler sur une sortie de cartouche physique de ce jeu pour une plate-forme comme la Nintendo 64.

