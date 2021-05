Sin Quirin quitte le ministère: “ Le moment est venu pour moi de me concentrer sur ma santé, ma vie personnelle ” et “ d’autres projets ”

Sinhue “Sin” Quirin a annoncé son départ de MINISTÈRE.

Le guitariste, qui avait joué avec les pionniers du metal industriel, par intermittence, depuis 2007, a confirmé sa broche avec MINISTÈRE dans un post sur son Facebook page plus tôt dans la journée (vendredi 14 mai).

Il a écrit: “Salut tout le monde, j’espère que vous passez un excellent vendredi. Je voulais que vous sachiez tous quelque chose qui me préoccupe depuis un certain temps. J’ai décidé de quitter MINISTÈRE. Je suis dans un endroit très différent de ma vie en ce moment et je pense que le moment est venu pour moi de me concentrer sur ma santé, ma vie personnelle, ainsi que d’autres projets et intérêts. MINISTÈRE sera toujours ma famille. Ils savent tous que je les aime beaucoup et que je ne veux rien d’autre que le meilleur pour eux et beaucoup de succès. Merci pour votre soutien continu à tous. Je vous aime tous!”

Quirinla sortie de MINISTÈRE arrive moins d’un an et demi après avoir été accusé par deux femmes d’avoir eu des relations sexuelles avec elles alors qu’elles avaient 15 et 16 ans. Dans un TOURNER rapport publié sur Billboard, les deux femmes ont affirmé s’être rencontrées Quirin suite aux concerts de son groupe SOCIÉTÉ 1, qui a précédé son temps dans MINISTÈRE.

Par son avocat, Quirin a nié avoir jamais eu «de relations sexuelles avec une personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité». Son avocat a également affirmé que MINISTÈREde Al Jourgensen “n’était au courant d’aucune activité néfaste potentielle de la part d’un membre de MINISTÈRE pendant leur (s) mandat (s) respectif (s) avec le groupe, y compris mais sans s’y limiter M. Sin Quirin. “

Le mois dernier, Quirinde SERPENT À 3 TÊTES project a sorti un nouveau single, “Tyrans”. Péché est rejoint dans le groupe par l’ancien MINISTÈRE le batteur Derek S. Abrams, guitariste Diego “Ashes” Ibarra de DIABLE CONDUCTEUR, chanteur Johnny Ray et bassiste DV Karloff.

Photo gracieuseté de Sin Quirinde Facebook page



