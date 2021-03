Sina Estavi compare le tweet de Jack Dorsey à la Joconde

29/03/2021 à 10h28 CEST

SPORT.es

Acheteur du premier tweet Twitter du fondateur Jack Dorsey pour 2,9 millions de dollars voit cela comme un investissement intelligent. Sina Estavi, l’acheteur du tweet, a déclaré que « cela fait partie de l’histoire humaine sous la forme d’un actif numérique. Qui sait quel sera le prix du premier tweet de l’histoire humaine dans 50 ans ». Estavi a également comparé son tweet nouvellement acquis à Mona Lisa de Léonard de Vinci. Les experts conviennent que le premier tweet du fondateur de Twitter sur sa propre plateforme est un atout très précieux.

Le tweet de Jack Dorsey, qui disait « viens de configurer mon twttr », a été publié pour la première fois le 21 mars 2006 et a été vendu aux enchères par M. Dorsey pour l’association caritative Give Directly’s Africa Response. Estavi, PDG de la société de crypto-monnaie Bridge Oracle, a acheté le tweet en utilisant de l’éther, une monnaie rivale du bitcoin.

« Je pense que c’est un marché émergent et ce n’est que le début. Toutes les formes d’arts et de créations numériques, telles que la musique, les photos, les vidéos, les tweets et les articles de blog, peuvent être échangées sous forme de NFT « , a déclaré Estavi, 29 ans. Il a ajouté que ses investisseurs et collègues » sont très reconnaissants. et satisfaits de cet investissement, car ils connaissent la valeur et le prix futur de ce NFT particulier et son impact sur les réseaux sociaux. «