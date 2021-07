Sinema a de vrais problèmes avec les électeurs de l’Arizona en raison de ses singeries d’obstruction systématique, à la traîne .

Actualisé: De nouvelles actions et coalitions importantes ont été lancées au cours de la dernière journée pour convaincre Sinema de poursuivre l’obstruction systématique. Plus en dessous de l’histoire originale.

Kyrsten Sinema peut difficilement passer quelques heures sans vanter son admiration pour le regretté sénateur John McCain et son envie d’assumer son rôle de franc-tireur de l’Arizona.

Les premiers retours dans ses efforts pour assumer ce rôle ont cependant été désastreux. Alors que Sinema a toujours résisté à son parti et a cherché à se faire des alliés au-delà des lignes de parti, elle est loin de même gagner un billet sur le Straight Talk Express. Hélas, pour toutes les cases qu’elle semble vérifier, Sinema n’a pas le dossier militaire, la boussole morale, les principes généraux et les instincts politiques qui ont fait de McCain un pilier pendant des décennies à Washington.

Au lieu de cela, Sinema est moins franc-tireur qu’elle n’est un troll. Elle a passé les sept premiers mois de l’année à fréquenter les républicains, à voter radicalement contre le salaire minimum de 15 $ et à défendre sans relâche l’obstruction systématique qui bloque presque toutes les priorités démocrates. Cette performance cynique énerve les progressistes qui l’ont mise au Sénat américain, comme prévu, mais cela ne lui rend pas service non plus envers les indépendants ou les républicains qu’elle essaie de courtiser. Les résultats d’un récent sondage Data for Progress sont absolument brutaux pour elle :

Le sénateur de première année Mark Kelly a un taux d’approbation de 50% auprès de l’électorat global, tandis que Sinema n’est qu’à 44%. Pire encore, Sinema n’a qu’un taux d’approbation de 54% auprès des démocrates, derrière la marque de Kelly de 50%. Et elle ne se réconcilie pas non plus avec les républicains, qui désapprouvent sa performance 36%-53%. Cette cote d’approbation parmi les républicains coulera comme une pierre au moment où une élection générale aura lieu – si Sinema parvient à une élection générale.

L’erreur de calcul fondamentale qu’elle fait est que les électeurs démocrates seront en colère contre elle mais la soutiendront finalement lors des élections de 2024. Un regard sur ce qui se passe dans l’État, cependant, suggère qu’elle est sur le point de se battre.

Compte tenu du nombre de centimètres de colonnes qu’ils consacrent déjà à ses singeries, il serait judicieux pour les journaux de l’Arizona de vendre des éditions spéciales uniquement axées sur le soutien continu de Sinema à l’obstruction systématique. Les journaux ont été inondés de lettres au rédacteur en chef appelant la sénatrice à changer d’avis ou à être remplacée. Voici quelques extraits d’articles et de lettres récemment publiés par les journaux de l’Arizona :

18 juillet, Arizona Mirror :

Alors pourquoi Kyrsten Sinema tient-il ferme à laisser en place la règle de l’obstruction systématique ? Si vous deviez lire ou écouter sa raison pour laquelle elle s’entête à ce sujet, on pourrait penser que sa pensée est juste au début, et si c’était seulement vrai. Sinema se présente comme une véritable indépendante. Elle a déclaré à plusieurs reprises que le Sénat est un organisme où la collaboration et la négociation entre les deux parties sont essentielles pour aplanir les différends afin d’obtenir l’adoption d’un projet de loi équitable. Alors, à quel point son raisonnement est-il solide pour s’accrocher à l’obstruction systématique avec son très triste début depuis l’époque de l’esclavage légal ? Je pense que son raisonnement n’est pas solide, surtout en ces temps agités dans les deux chambres du congrès.

“Sén. Kyrsten Sinema devrait savoir maintenant : le bipartisme ne la fera pas réélire », 21 juillet, Arizona Republic :

Peut-être que vous êtes le seul politicien en Amérique qui se moque de ce que pense votre base. Peut-être pensez-vous que vous pouvez gagner en 2024 en triangulant une cohorte de démocrates conservateurs, d’indépendants modérés et de républicains mécontents. Cela semble bien sûr être une stratégie terrible puisque pratiquement aucun républicain ne votera jamais pour vous, pas plus que les indépendants conservateurs. Je dis que vous aurez besoin du soutien passionné de tous les électeurs démocrates pour gagner, et si l’élection avait lieu aujourd’hui, vous ne l’auriez sûrement pas.

« L’Amérique a changé depuis que Kyrsten Sinema a été élu au Sénat américain. Elle ne l’a pas fait », par un membre du comité de rédaction d’Arizona Republic qui l’a approuvée en 2018 :

L’Amérique a profondément changé depuis que les habitants de l’Arizona ont élu Kyrsten Sinema au Sénat américain il y a deux ans. Pourtant, elle reste coincée dans un monde fantastique où elle – et elle seule – peut le sauver ou le détruire. Et qu’en est-il de Sinema ? En sirotant joyeusement le Kool-Aid bipartite qui lui donne un pouvoir énorme à Washington alors que le monde change autour d’elle. “Les gens de l’Arizona savent qui je suis”, a-t-elle déclaré jeudi au comité de rédaction de The Arizona Republic, expliquant pourquoi elle n’envisagerait pas de mettre fin à l’obstruction systématique afin d’adopter une loi à la majorité simple au lieu du seuil actuel de 60 voix.

Ensuite, il y a la question des manifestations devant ses bureaux dans tout l’État. Les progressistes de l’Arizona l’ont ciblée depuis que les démocrates ont pris le contrôle du Congrès en janvier, exigeant qu’elle soutienne l’augmentation du salaire minimum qu’elle a tuée avec une révérence, la loi PRO qu’elle refuse de soutenir et, bien sûr, la modification de l’obstruction systématique pour garantir le droit de vote. Ils sont arrêtés par dizaines, mais les manifestations continuent :

Mettre à jour: Vendredi, la Poor People’s Campaign a annoncé qu’elle prendrait des mesures directement dans les bureaux de Sinema en Arizona avec une marche et un sit-in lundi prochain. Compte tenu de la puissance des stars impliquées et du sujet urgent à portée de main, l’événement recevra sans aucun doute des tonnes de couverture médiatique et attirera des nuées de spectateurs.

le révérend Dr. William J. Barber II, coprésident de la campagne des pauvres : un appel national au renouveau moral ; Le leader des droits civiques, le révérend Jesse Jackson et Barbara Arnwine, présidente de la Transformative Justice Coalition, ont été invités par les dirigeants de l’Arizona à se joindre au rassemblement, à la marche et au sit-in non violent. Ils exigent la fin de l’obstruction systématique ; l’adoption de la loi pour le peuple dans son intégralité ; rétablissement de la pleine loi sur les droits de vote et d’un salaire minimum fédéral de 15 $/heure. Des centaines d’Arizonans concernés se joindront au rassemblement et à la marche, avec au moins 20 ayant l’intention de participer au sit-in, dont Jackson, Barber, Arnwine, Doug Moore, directeur exécutif de United Domestic Workers, Arizona State Sen. Martin Quezada, éminent local Clergé noir et dirigeants communautaires, et autres chefs religieux de l’Arizona.

Sinema peut avoir l’impression qu’obtenir ce genre d’attention négative est bon pour sa marque, mais elle devra également faire face à des personnes qu’elle ne veut certainement pas faire chier : les propriétaires de petites entreprises, qui ont publié une lettre ouverte à Sinema cette semaine. :

Jordan Greenslade, organisateur communautaire de CASE Action, a déclaré que la coalition de petites entreprises poussant Sinema à faire progresser de manière significative la législation sur le droit de vote avait commencé à se réunir vers mai. Il comprend des gens de Flagstaff à Tucson et ils représentent diverses industries, des cafés à la construction. « Cela montre la force et le soutien dont bénéficie la législation nationale sur le droit de vote et la réforme de l’obstruction systématique. Sinema peut voir combien de gens sont convaincus de cela », a déclaré Greenslade. « Nous devons donner la parole aux gens ordinaires au lieu de leur retirer leur vote. »

Dans l’ensemble, les progressistes et les démocrates traditionnels s’orientent vers le soutien d’un défi principal majeur contre Sinema, et le plus tôt possible. L’Arizona est devenu bleu en grande partie grâce au travail acharné d’organisations latino-américaines telles que LUCHA, qui ont été formées à la suite de l’adoption du SB 1070, alias le projet de loi raciste « Show Me Your Papers » qui a été promulgué en 2010. Ils ont mis son entrée en fonction en 2018 et maintenant elle refuse même de les rencontrer. L’organisation appelle ce que Sinema fait « une gifle au visage » après tout le travail qu’ils ont fait pour faire avancer sa carrière politique. Maintenant, ils cherchent à soutenir un challenger principal.

Sinema a encore le temps d’y remédier et, plus important encore, de sauver la démocratie américaine. Si elle continue dans cette voie, elle perdra sa candidature à la réélection en 2024. La seule vraie question sera de savoir si sa perte provient d’un challenger primaire progressif, d’un challenger républicain plus populaire aux élections générales ou de la suppression des électeurs du GOP.

