Sinema dénonce le leadership du Dem pour l’échec «inexcusable» de voter sur le projet de loi sur les infrastructures

Le sénateur Kyrsten Sinema, D-Arizona, a déchiré samedi le leadership démocrate pour ce qu’elle a décrit comme un échec “inexcusable” à tenir un vote sur un projet de loi bipartite sur les infrastructures – une décision qui, selon elle, trahit la confiance du peuple américain.

“L’échec de la Chambre des États-Unis à voter sur l’Infrastructure Investment and Jobs Act est inexcusable et profondément décevant pour les communautés de notre pays”, a déclaré le démocrate modéré dans une longue déclaration. « Refuser aux Américains des millions d’emplois bien rémunérés, des routes plus sûres, une eau plus propre, une électricité plus fiable et un meilleur haut débit ne fait que nuire aux familles de tous les jours.

Le vote sur la législation bipartite à la Chambre a été retardé car l’aile d’extrême gauche du caucus démocrate a refusé de soutenir le projet de loi à moins qu’il n’y ait un accord sur un plan de réconciliation budgétaire séparé de 3 500 milliards de dollars contenant des priorités de dépenses de gauche et des augmentations d’impôts.

Les démocrates ont concédé que les votes n’étaient pas là pour adopter le projet de loi sur les infrastructures, les pourparlers étant toujours en cours avec les démocrates modérés – y compris Sinema – pour parvenir à un accord sur le plan de réconciliation. Les modérés ont cherché à faire baisser le prix énorme du projet de loi, qui peut être adopté par le Sénat sans obstruction républicaine s’il peut obtenir le soutien des 50 démocrates du Sénat.

Après que l’aile progressiste ait fait preuve de sa force politique pour bloquer le paquet d’infrastructures, Sinema a critiqué ce qu’elle a décrit comme “un coup inefficace pour obtenir un effet de levier sur une proposition distincte”.

“Mon vote appartient à l’Arizona, et je n’échange pas mon vote contre des faveurs politiques – je vote uniquement en fonction de ce qui est le mieux pour mon état et le pays”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai jamais et n’accepterais jamais un accord qui tiendrait un texte de loi en otage d’un autre.”

La législatrice a déclaré qu’elle avait contribué à la mise en œuvre du projet de loi sur les infrastructures, tout en s’engageant dans des négociations “de bonne foi”” sur la proposition de réconciliation.

“Les négociations de bonne foi, cependant, nécessitent la confiance”, a-t-elle déclaré. “Au cours de cette année, les dirigeants démocrates ont fait des promesses contradictoires qui n’ont pas toutes pu être tenues – et ont parfois prétendu que les divergences d’opinion au sein de notre parti n’existaient pas, même lorsque ces désaccords ont été à plusieurs reprises clairement exprimés directement et publiquement.”

“L’annulation du vote sur les infrastructures érode davantage cette confiance. Plus important encore, cela trahit la confiance que le peuple américain a placée dans ses dirigeants élus et refuse à notre pays des investissements cruciaux pour élargir les opportunités économiques”, a-t-elle déclaré.

La déclaration de Sinema est intervenue quelques heures après que le président Biden a déclaré que “tout le monde est frustré” par la division démocrate, mais qu’il “travaillerait comme un enfer” pour faire adopter les projets de loi.

“Je les soutiens tous les deux. Et je pense que nous pouvons les faire tous les deux”, a-t-il déclaré.

Samedi, la Maison Blanche a également publié une déclaration affirmant que Biden avait quitté vendredi une réunion avec les démocrates du caucus “avec la ferme conviction qu’il y avait un engagement commun de tout le caucus démocrate à servir le peuple américain”.

“Le président et son équipe continueront d’être en contact étroit avec les membres de la Chambre et du Sénat tout au long du week-end”, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. “Et il a hâte non seulement d’accueillir des députés à la Maison Blanche la semaine prochaine, mais également de parcourir le pays pour défendre son programme audacieux et ambitieux.”

Dans une lettre samedi, Pelosi a déclaré aux démocrates qu’elle souhaitait que le projet de loi sur les infrastructures soit adopté avant la fin octobre.

“Il y a une date limite d’autorisation de transport de surface du 31 octobre, après le passage hier soir d’une extension critique de 30 jours. Nous devons passer [Bipartisan Infrastructure Framework] bien avant – le plus tôt sera le mieux, pour obtenir les emplois là-bas.”