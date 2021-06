Sing 2: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons sur la suite musicale

En décembre 2016, Illumination Entertainment a poursuivi sa course mémorable au box-office avec l’arrivée de la comédie musicale animée Jukebox Sing. Avec un casting de stars qui comprenait Matthew McConaughy, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Taron Egerton et des dizaines d’autres acteurs et chanteurs célèbres, une belle histoire et une excellente exécution, le film est devenu un succès rapide auprès des fans de tous formes, tailles et espèces. Et, tout comme d’autres projets d’Illumination, comme la franchise Moi, moche et méchant par exemple, Sing aura bientôt sa propre suite.

Dans l’état actuel des choses, nous savons beaucoup de choses sur la prochaine suite animée de la date de sortie de Sing 2, sa distribution expansive comprenant les nouveaux ajouts Bono, Bobby Cannavale, Pharrell Williams et Latitia Wright, et bien plus encore. Alors, pendant que nous regardons vers l’arrivée de la comédie musicale attendue, décomposons tout ce que nous savons sur Sing 2 avant sa sortie en salles…