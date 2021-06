Le succès d’Illumination de 2016 Sing était assez rempli de talent, amassant déjà les voix de Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon et Taron Egerton dans sa liste de créateurs de hits. Cinq ans plus tard, Sing 2 voit le retour de ces membres de la distribution, avec quelques nouveaux ajouts pour que tout sonne plus doux la deuxième fois. Et oui, Bono est dans ce film, et vous pouvez l’entendre dans la première bande-annonce de la grande suite du réalisateur Garth Jennings.