Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Les vacances sont là ! Cela signifie que les fêtes de fin d’année sont là aussi ! Pendant que vous fouillez dans votre garde-robe à la recherche de quelque chose qui apparaîtra pour la fête de Noël de votre famille ou la soirée du Nouvel An, pourquoi ne pas laisser Reese Witherspoon être votre inspiration ? La marque Draper James de l’actrice du Morning Show a tellement de pièces festives qui sont parfaites pour votre garde-robe d’hiver – ou même pour offrir en cadeau à quelqu’un d’aussi élégant que Reese elle-même !

Que vous recherchiez une tenue plus traditionnelle ou quelque chose d’un peu plus impertinent, Draper James a quelque chose qui ne manquera pas de rendre vos vacances joyeuses et lumineuses. Continuez à faire défiler pour voir certains des meilleurs looks de Reese et peut-être même en ajouter à votre panier pour rafraîchir votre garde-robe d’hiver – vous le méritez !

(Photo : Draper James)

Robe smockée Deana en Angie Plaid

Cette charmante robe à carreaux modélisée ici par Reese est le moyen idéal de porter des carreaux pour les vacances ! La robe à smocks Deana en Angie Plaid (115 $) de Draper James présente d’adorables manches flottantes, un corsage smocké et une encolure carrée qui promet de flatter toutes les formes. Associez-le à des collants et des bottines pour les climats plus froids ou peut-être à une veste en jean pour les chaudes journées d’hiver et laissez briller votre style individuel.

Pour en savoir plus sur la robe, rendez-vous chez Draper James.

115 $ chez Draper James

Jupe cascade en ruban à fleurs et haut Maren



Vous cherchez un moyen de transformer votre fascination florale en votre garde-robe d’hiver ? Et cette adorable jupe et ce haut de chez Draper James ? La jupe Waterfall (115 $) et le haut Maren (95 $) sont tous deux disponibles en Ribbon Flower, ce qui les rend parfaits pour être assortis et encore plus parfaits pour apporter un peu de flore au paysage hivernal. Associez-le à des bottes hautes ou à une variété plus courte et peut-être même à une veste en cuir pour ajouter un petit plus à votre magnifique look botanique !

Pour plus de détails sur ces deux looks : la Jupe cascade, cliquez ici – et pour le Haut Maren, cliquez ici

115 $ — Jupe cascade95 $ — Haut Maren

Robe babydoll Kellie à pois magnolia

Envie d’une touche ludique sur un floral d’hiver? Ajoutez des pois ! La robe Kellie Babydoll en Magnolia Dot (105 $) est tout ce que vous aimez de votre robe d’été préférée, parfaite pour l’hiver, avec des manches mi-longues, un éclat soyeux et des cordons de serrage qui définissent la taille. Vos bottes préférées seront parfaites avec cette robe, et vous pouvez l’habiller de haut en bas avec un cardigan épais ou une veste en cuir.

Pour en savoir plus sur la robe babydoll Kellie, rendez-vous sur Draper James pour plus de détails.

105 $ chez Draper James

Bonjour, esprit de vacances ! Restez au chaud pendant une nuit en regardant It’s a Wonderful Life ou savourez votre café du matin dans un style confortable avec le pyjama festif en flanelle de Draper James, conçu en collaboration avec Lands’ End. Le haut de pyjama boutonné (35 $) comprend une petite poche parfaite pour transporter des biscuits au sucre supplémentaires et un pantalon de pyjama assorti (35 $) dispose d’un haut à nouer pour vous garder à l’aise tout en vous prélassant sur le canapé.

Pour plus de détails sur ces deux looks : le haut de pyjama boutonné, cliquez ici — et pour le pantalon de pyjama assorti, cliquez ici.

35 $ ​​— Haut en flanelle 35 $ — Bas en flanelle

Pyjamas en Marine

Vous cherchez quelque chose d’aussi festif, mais un peu plus frais pour permettre une superposition maximale de couvertures ? Essayez la version à manches courtes Navy Gingham du haut de pyjama boutonné de Draper James (32 $) et le short de pyjama assorti (24 $), doté d’une ceinture élastique parfaite pour les collations de fin de soirée. Les deux sont faits à 100 % pour permettre un sommeil des plus confortables et ne manqueront pas d’ajouter un peu de peps à votre tiroir de pyjama.

Pour plus de détails sur ces deux looks : le short PJ, cliquez ici — et la chemise PJ assortie, cliquez ici.

24 $ — Short de pyjama32 $ — Chemise de pyjama

Pyjama Cami Top & Pantalon

Votre passion pour les fleurs s’étend-elle à la chambre à coucher ? Alors berce un petit avant-goût du jardin sur ton pyjama ! Le chambray floral est le moyen idéal pour se souvenir des jours les plus chauds du printemps tout en se blottissant par une froide nuit d’hiver, avec un haut caraco confortable (15 $) et un bas de pyjama court assorti (32 $). Car quoi de plus festif que de se prélasser en pyjama ?

Pour plus de détails sur ces deux looks: le Pyjama Cami Top, cliquez ici — et le Cropped PJ Pants, cliquez ici.

15 $ — Haut caraco de pyjama32 $ — Pantalon de pyjama court