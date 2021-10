Singapore Airlines a hâte de revoir les clients dans les airs avec une nouvelle campagne de marque

La campagne sera également étendue aux publicités imprimées et aux médias extérieurs.

Singapore Airlines (SIA) a lancé sa nouvelle campagne de marque « Nous avons hâte de vous revoir dans les airs ». La vidéo présente des éléments de la nouvelle signature sonore de la compagnie aérienne, le Sound of Singapore Airlines, basée sur le nouveau motif batik de SIA. La vidéo a été dévoilée sur le site Web de Singapore Airlines, ainsi que sur ses pages Facebook, Instagram et YouTube. Il a également fait ses débuts auprès d’un public mondial via des chaînes de diffusion en ligne et internationales. En outre, la campagne sera étendue aux publicités imprimées et aux médias hors domicile (OOH).

La réouverture tant attendue des frontières internationales suscite un enthousiasme compréhensible et de nombreux clients de SIA ont recommencé avec enthousiasme à planifier leur voyage, a déclaré Lau Hui Ling, directeur général, marque et marketing, Singapore Airlines. «Nous comprenons que pendant cette période, certains peuvent encore être préoccupés par l’expérience en vol et au sol. Avec cette vidéo, nous espérons rassurer nos clients que leur bien-être est notre priorité absolue et que nous avons considérablement amélioré le voyage en pensant à leur confort », a-t-elle ajouté.

Le film publicitaire vidéo de 30 secondes suit un groupe de voyageurs à différentes étapes du voyage de leur domicile à l’avion. La vidéo se termine avec les voyageurs confortablement installés dans leur siège d’avion, expérimentant une fois de plus le service Singapore Airlines et attendant avec impatience la joie de voler vers leur destination. Avec ce film de campagne, SIA vise à montrer comment les clients peuvent continuer à profiter d’une expérience de voyage améliorée avec Singapore Airlines, malgré les nombreux changements provoqués par covid-19.

