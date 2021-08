Singapour a sélectionné 15 entreprises pour créer sa CBDC | Invezz

La course à l’émission de CBDC est toujours en cours, avec la participation de banques centrales du monde entier. Bien sûr, tous les pays n’ont pas rejoint la course, mais il y en a suffisamment pour que cela ressemble vraiment à une compétition mondiale, avec la Chine toujours en tête.

Cela dit, la MAS (Autorité monétaire de Singapour) de Singapour a récemment pris une décision qui devrait accélérer les choses, en présélectionnant 15 participants au Global CBDC Challenge. Ce sont des entreprises qui sont considérées comme les meilleures options pour aider à créer une CBDC interne pour le petit pays.

MAS a annoncé les finalistes, révélant qu’il avait sélectionné six entreprises de Singapour, tandis que quatre sont des États-Unis et une d’Australie, d’Allemagne, de Suisse, de France et de la Barbade. Cependant, ce ne sont encore que les finalistes, et seuls trois d’entre eux seront sélectionnés pour mettre en œuvre une CBDC de détail à Singapour.

Qui est entré en finale ?

Singapour a initialement annoncé le concours plus tôt cette année, le 28 juin, lorsqu’il a offert des récompenses pour des idées de crypto-monnaie. Plus de 300 entreprises ont répondu, venant de plus de 50 pays différents.

Parmi les entreprises qui ont participé à la finale, citons Bitt, de la Barbade; Criteo de France, Soramitsu de Suisse, ANZ Banking Group Ltd. d’Australie ; ainsi que l’allemand Giescke + Devrient advance52 GmbH. Les sociétés de Singapour comprennent Citibank NA, HSBC Holdings plc, HSBC Bank Limited, Standard Chartered Bank, IOG Singapore Pte Ltd., Xfers Pte. Ltd. et IDEMIA. Aux États-Unis, les sociétés sélectionnées sont IBM, Consensys, cLabs, Inc. et Extolabs LLC.

La récompense monétaire pour avoir aidé à créer une CBDC de Singapour sera de 37 000 $ ou de 50 000 $ à Singapour. Les 15 finalistes actuels auront accès à l’APIX Digital Currency Sandbox, où ils pourront prototyper leurs solutions, le tout sous la supervision de l’Autorité monétaire de Singapour.

