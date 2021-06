Singapour annule un coup dur pour Red Bull – Helmut Marko

Helmut Marko pense que l’annulation du Grand Prix de Singapour est un coup dur pour les espoirs de Red Bull en championnat du monde.

Dans une saison où le nombre exact de courses reste incertain, Red Bull s’est mis en position de force en devançant 26 points de Mercedes au classement du Championnat du monde des constructeurs.

De plus, Max Verstappen a quatre d’avance sur Lewis Hamilton dans la liste des pilotes après que les deux aient enregistré leur premier non-score de la campagne dans le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Être devant à n’importe quel stade, surtout plus la saison avance, est toujours un avantage mais surtout en 2021, lorsque la pandémie en cours signifie que le calendrier a déjà été remanié plusieurs fois et qu’il y a de gros doutes sur plusieurs courses à venir dans la seconde moitié de l’année.

L’un d’entre eux, le Grand Prix de Singapour, a déjà été annulé. Le conseiller Red Bull, Marko, pense qu’il s’agit d’un revers car il s’agit d’un circuit urbain étroit et sinueux sur lequel son équipe a tendance à prospérer, tout comme elle l’a fait récemment à Monaco et à Bakou lorsque Verstappen et Sergio Perez ont respectivement triomphé.

Marko pense également que la sortie de Singapour du calendrier 2021 influencera le programme de développement de Red Bull.

«Singapour est abandonné. En termes de développement, c’est une coupe très décisive », a déclaré l’Autrichien de 78 ans à Auto Motor und Sport.

« Singapour a besoin de quelque chose de complètement différent du reste. Il ne reste qu’un seul parcours lent, c’est Budapest. Mais ce n’est pas aussi extrêmement lent que Singapour. Dieu merci, l’annulation est arrivée à temps pour que notre développement puisse planifier à l’avance en conséquence.

« Bien sûr, Singapour aurait été une piste qui nous convenait beaucoup. Mais c’est comme ça. »

La Formule 1 insiste sur le fait qu’elle est impatiente de conserver un calendrier de 23 courses pour cette année, ce qui garantirait la plus grande intégrité possible pour le championnat, et la prochaine étape en cours est la septième manche, le Grand Prix de France.

« La France est encore une fois une piste atypique avec une surface qu’on ne retrouve nulle part ailleurs et avec des séquences de virages particulières », a ajouté Marko. « Nous y allons avec l’attitude que nous devons être les plus rapides partout.

« Nous avions la voiture la plus rapide à Bakou et à Monaco, et sur d’autres pistes. Nous avons généralement le package le plus rapide.

« Mais nous n’avons que quatre points d’avance. Cela ne reflète pas notre force.

